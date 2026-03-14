Elecciones en Vietnam: El voto y la responsabilidad ciudadana

Los votantes de la zona especial de Truong Sa emiten sus votos para elegir a los diputados de la XVI Asamblea Nacional y los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031. Foto: VNA

Cerca de 79 millones de votantes en Vietnam acudirán mañana, 15 de marzo, a las urnas para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031, en unos comicios considerados la mayor cita democrática del país.

Tras varios meses de preparación coordinada entre el nivel central y las localidades, las condiciones para la jornada electoral están prácticamente listas. El Consejo Electoral Nacional ha emitido 27 documentos conforme a la ley, además de resoluciones y orientaciones técnicas para garantizar que el proceso se desarrolle de forma uniforme en todo el país.

Las distintas etapas del proceso -desde las consultas para proponer candidatos y la elaboración del padrón electoral hasta los encuentros entre aspirantes y votantes- se han llevado a cabo conforme a la normativa vigente, con el objetivo de asegurar transparencia y rigor en la organización de los comicios.

En las localidades, las autoridades han emitido miles de directrices y establecido las estructuras encargadas de organizar la votación. En todo el país se establecieron 34 comités electorales provinciales, 3.320 comités electorales a nivel comunal, 182 juntas electorales para la elección de diputados de la Asamblea Nacional, 724 juntas para los Consejos Populares provinciales, 22.401 para el nivel comunal y más de 72 mil equipos electorales encargados de organizar la votación.

La selección de candidatos, considerada un elemento clave para la calidad de los órganos representativos, se ha realizado mediante varias rondas de consultas y la recogida de opiniones de los votantes en los lugares de residencia y de trabajo. La lista oficial incluye 864 aspirantes a diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, cumpliendo los requisitos de estructura y representación establecidos por la ley.

Según datos actualizados al 10 de marzo, el país cuenta con 78.928.647 votantes registrados en 72.195 centros de votación. En cada uno de ellos se han preparado las condiciones necesarias, incluidas urnas, cabinas de votación y planes para garantizar la seguridad, la atención sanitaria, la prevención de incendios y las comunicaciones.

Paralelamente, la labor informativa se ha intensificado a través de diversos canales, desde los sistemas de radiodifusión comunitaria hasta plataformas digitales, con el fin de que los ciudadanos conozcan claramente sus derechos y deberes en la jornada electoral.

El ambiente previo a los comicios ya se percibe en numerosas localidades. En Hanoi, calles y barrios se han engalanado con banderas y pancartas, mientras que los centros de votación han sido revisados minuciosamente. En Ciudad Ho Chi Minh, cerca de 9,7 millones de electores han sido incluidos en el padrón y se han organizado miles de encuentros entre votantes y candidatos.

Las elecciones se celebran en un contexto en el que el país continúa perfeccionando el Estado de derecho socialista y promoviendo reformas en la organización del aparato estatal. Además, será la primera vez que los comicios se realicen bajo el modelo de administración local de dos niveles tras la reorganización de unidades administrativas.

Otro aspecto destacado es la ampliación del uso de las tecnologías de la información en el proceso electoral. La conexión del padrón con la base de datos nacional de población ha permitido mejorar la precisión de la información, mientras que la aplicación VNeID facilita a los ciudadanos consultar su centro de votación, conocer a los candidatos e incluso solicitar el cambio de lugar de votación cuando sea necesario.

El significado de la jornada también se refleja en zonas alejadas del territorio. En la zona especial de Tho Chau, a más de 200 kilómetros del continente, más de dos mil votantes participaron en votaciones anticipadas. Asimismo, urnas electorales han sido trasladadas a barcos de vigilancia pesquera y a las plataformas DK1 en la plataforma continental del sur para que soldados, oficiales y pescadores puedan ejercer su derecho cívico.

Las autoridades también han adoptado medidas para garantizar la participación de todos los ciudadanos. Los votantes con discapacidad visual cuentan con materiales en braille o archivos de audio y reciben apoyo en los centros de votación, en un esfuerzo por asegurar que nadie quede al margen del ejercicio de este derecho constitucional.

Con decenas de millones de ciudadanos llamados a las urnas, cada voto representará no solo el ejercicio del derecho democrático, sino también la confianza depositada en quienes asumirán la responsabilidad de representar al pueblo en los órganos del Estado durante el próximo mandato./.