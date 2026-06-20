Elección de una jueza vietnamita para el ITLOS refuerza la proyección internacional de Vietnam

Hanoi (VNA) - La elección de la profesora asociada y doctora Nguyen Thi Lan Anh como jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) para el mandato 2026-2035, con uno de los mayores respaldos entre los candidatos, marca un hito histórico para Vietnam al convertirse en el primer jurista del país en integrar uno de los principales órganos jurisdiccionales internacionales especializados en derecho marítimo.

Numerosos amigos internacionales felicitan a Vietnam por la elección de la profesora asociada y doctora Nguyen Thi Lan Anh como jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) para el mandato 2026-2035. (Fuente: VNA)





Al valorar este acontecimiento, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, afirmó que el resultado refleja la confianza y el reconocimiento de la comunidad internacional hacia las contribuciones responsables de Vietnam a los asuntos globales. Asimismo, pone de manifiesto el avance del derecho internacional en el país y el creciente prestigio y capacidad de los expertos vietnamitas en este ámbito.



El canciller destacó que el ITLOS, creado en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, desempeña un papel esencial en la solución pacífica de controversias marítimas, la interpretación y aplicación uniforme de dicha Convención y el fortalecimiento del orden jurídico en los océanos, contribuyendo así a la cooperación, la estabilidad y el desarrollo entre las naciones.



En un contexto en el que las cuestiones relacionadas con los mares y océanos están cada vez más ligadas a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible, la función del Tribunal adquiere una relevancia creciente. En este sentido, el amplio apoyo recibido por la candidata vietnamita evidencia el reconocimiento internacional al compromiso de Vietnam con la promoción del derecho internacional y de la UNCLOS de 1982 como marco jurídico fundamental para todas las actividades en el mar.



Según Le Hoai Trung, este resultado también confirma la eficacia de la política exterior vietnamita de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización de las relaciones internacionales, así como de una integración internacional cada vez más profunda y efectiva. Al mismo tiempo, refleja el desarrollo alcanzado por el sector jurídico vietnamita, especialmente en el ámbito del derecho internacional y del derecho del mar.

El ministro subrayó que este logro es fruto de un largo proceso de formación de recursos humanos, fortalecimiento de la cooperación internacional y participación activa en mecanismos jurídicos multilaterales. Durante los últimos años, Vietnam ha realizado aportes significativos en diversos foros e instituciones jurídicas internacionales, avanzando gradualmente de una posición de participación a otra de contribución activa en la construcción y desarrollo de normas y marcos legales internacionales.



De cara al futuro, Vietnam continuará colaborando con la comunidad internacional para promover la plena implementación de la UNCLOS de 1982, resolver las disputas por medios pacíficos, fortalecer la cooperación marítima, proteger el medio ambiente marino y garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos.



Para el país, la elección de una jueza vietnamita para el ITLOS constituye además una manifestación concreta de la política exterior definida por el XIV Congreso Nacional del Partido, al tiempo que impulsa una participación más activa, sustancial y eficaz en los mecanismos multilaterales y en los esfuerzos por preservar un orden internacional basado en normas, equidad y transparencia.



El canciller expresó su confianza en que Nguyen Thi Lan Anh ejercerá sus funciones con independencia, objetividad y estricto apego a las normas del Tribunal y de la UNCLOS. A su juicio, este logro no solo representa un motivo de orgullo para la diplomacia vietnamita, sino que también servirá de estímulo para que nuevas generaciones de especialistas nacionales se integren con mayor profundidad en las instituciones jurídicas internacionales.



El Ministerio de Relaciones Exteriores continuará coordinando esfuerzos con los organismos competentes para fortalecer la participación efectiva de Vietnam en los mecanismos multilaterales y seguir formando un equipo de funcionarios y expertos con sólidas capacidades profesionales y experiencia en entornos internacionales.



La elección de la primera jueza vietnamita en el ITLOS constituye, en definitiva, un nuevo símbolo de la creciente posición y prestigio internacional de Vietnam, además de un impulso para elevar la calidad de su integración global y ampliar su contribución a los asuntos comunes de la región y del mundo./.