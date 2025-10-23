Elaborarán informe sobre desempeño del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam

Hanoi (VNA) - Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Vietnam (PCV), presidió una reunión del Comité Directivo encargado de elaborar un informe que evalúa el liderazgo y la dirección del CC en el actual mandato, para su presentación al XIV Congreso Nacional de la fuerza partidista.

En el evento (Fuente: VNA)

En la reunión, efectuada la víspera, también se debatió un informe sobre la implementación del reglamento de trabajo del CC, el Buró Político y el Secretariado.

Tras escuchar los comentarios de los miembros del Comité Directivo y otros delegados, Cam Tu elogió los borradores de los informes por su evaluación exhaustiva de los logros, especialmente los nuevos avances.

Solicitó a los equipos de redacción que incorporaran plenamente los comentarios de los miembros de dicho Comité y de las agencias y unidades participantes para finalizar con prontitud los borradores y presentarlos al Buró Político para su revisión antes del XIV pleno del CC./.