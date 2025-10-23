Noticieros
Elaborarán informe sobre desempeño del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam
Hanoi (VNA) - Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Vietnam (PCV), presidió una reunión del Comité Directivo encargado de elaborar un informe que evalúa el liderazgo y la dirección del CC en el actual mandato, para su presentación al XIV Congreso Nacional de la fuerza partidista.
En la reunión, efectuada la víspera, también se debatió un informe sobre la implementación del reglamento de trabajo del CC, el Buró Político y el Secretariado.
Tras escuchar los comentarios de los miembros del Comité Directivo y otros delegados, Cam Tu elogió los borradores de los informes por su evaluación exhaustiva de los logros, especialmente los nuevos avances.
Solicitó a los equipos de redacción que incorporaran plenamente los comentarios de los miembros de dicho Comité y de las agencias y unidades participantes para finalizar con prontitud los borradores y presentarlos al Buró Político para su revisión antes del XIV pleno del CC./.