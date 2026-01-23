El XIV Comité Central del Partido Comunista de Vietnam realiza su primera reunión

El XIV Comité Central del Partido Comunista de Vietnam celebra hoy su primera reunión, tras el anuncio la víspera de sus 200 miembros, incluyendo 180 oficiales y 20 suplentes.



Sede del Comité Central del Partido, donde se celebró la primera reunión del XIV Comité Central del Partido. Foto: VNA



Según lo programado, la reunión continuará con la labor de personal, incluyendo la elección de los miembros del Buró Político y del Secretariado, del Secretario General del Partido y de los miembros de la Comisión del Control Disciplinario.



Por la tarde, se realizará la sesión de clausura del XIV Congreso Nacional del PCV.



El 22 de enero, tuvo lugar la cuarta jornada de trabajo de la cita magna bajo la presidencia del secretario general To Lam, centrándose en la discusión y ejecución de los contenidos relacionados con la labor de personal del Comité Central del PCV para el siguiente mandato.



En la cita, Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, presentó el Informe del Comité Central del PCV del XIII mandato sobre la labor de personal para la próxima etapa.



Los delegados trabajaron en sus respectivas delegaciones para estudiar y discutir el Informe sobre la labor de personal del Comité Central del Partido para el XIV mandato; realizaron los procesos de postulación y nominación, y estudiaron los documentos y expedientes del personal de acuerdo con las normativas.



El Presídium escuchó los informes de los jefes de delegaciones sobre los resultados de las discusiones; así como las postulaciones, nominaciones y los casos de retiro de la lista de candidatos.



Sobre esta base, se aprobó la lista electoral para el Comité Central del Partido del XIV mandato y eligió al Comité de Escrutinio para instruir la realización del proceso de votación de acuerdo con las regulaciones establecidas.



Posteriormente, se procedió a la marcación de boletas, la votación, el anuncio de los resultados y la aprobación de la lista de los funcionarios electos para el Comité Central del PCV del XIV mandato./.