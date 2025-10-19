El Tren de Hanoi: un viaje cultural por la capital vietnamita

Hanoi (VNA) – El Tren de Hanoi, también conocido como el “Tren de las Cinco Puertas”, operado por la empresa BHL en cooperación con la Corporación Ferroviaria de Vietnam, está atrayendo la atención de numerosos visitantes. Es la primera vez que un tren turístico se diseña especialmente para presentar la cultura de Hanoi a través de un recorrido ferroviario.

El Tren de Hanoi, también conocido como el “Tren de las Cinco Puertas”. Fuente: VNP

Según Tao Duc Hiep, presidente de BHL, el proyecto se inspira en las cinco antiguas puertas de la ciudad y promueve un modelo de turismo cultural en la ruta Hanoi – Tu Son (provincia de Bac Ninh), conectando la capital con regiones patrimoniales y evocando la memoria de la región norteña de la capital.

Mientras antes los trenes servían sobre todo al transporte diario, ahora al combinarse con recorridos culturales se convierten en parte de productos turísticos integrales. En Hanoi, las líneas metro 2A Cat Linh – Ha Dong y la línea 3 Nhon – Estación Hanoi ofrecen rutas “Green Journey” que enlazan el metro con destinos como el pueblo de seda Van Phuc, el Templo de la Literatura y el depósito Phu Luong.

El presidente de la Junta Directiva del Metro de Hanoi, Khuat Viet Hung, informó que la entidad busca desarrollar productos distintivos a largo plazo, conectando con zonas comerciales, gastronómicas y hoteleras, además de implementar billetes diarios y semanales para mejorar la experiencia de los pasajeros.

Por su parte, la Corporación Ferroviaria de Vietnam moderniza sus vagones con wifi gratuito, pantallas LED y puertas automáticas, e invierte en trenes de alta calidad como SE19/20, Hoa Phuong Do (Flamboyán Rojo), el tren patrimonial Hue – Da Nang y The Vietage en la ruta Da Nang – Quy Nhon.

El tren Hoa Phuong Do entre Hanoi y Hai Phong aumentó un 8% el número de pasajeros y un 46% los ingresos, alcanzando más de 570 mil dólares en mayo de 2025, durante el 70.º aniversario de la liberación de Hai Phong.

Hoang Gia Khanh, director general de la corporación, destacó que la alianza entre turismo y ferrocarril está creando un modelo ejemplar que aporta beneficios económicos y sociales, al tiempo que refuerza la imagen del país.

Además, se prevé transformar las estaciones Long Bien, Gia Lam y Co Loa en espacios de exposición y museos ferroviarios, para que cada estación cuente su propia historia y ofrezca a los visitantes una forma única y sostenible de sentir el “latido” de la ciudad./.