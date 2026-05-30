El secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam: Vietnam se dirige hacia un desarrollo dinámico y gestión eficiente

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso en la 23.ª edición del Diálogo Shangri-La. Foto: Thong Nhat – VNA

Tras su discurso de apertura en la 23.ª edición del Diálogo Shangri-La, efectuado en Singapur, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, respondió a preguntas de delegados asistentes relacionadas con las políticas de desarrollo del país y el mecanismo de diálogo estratégico 3+3 entre China y Vietnam.



Para la pregunta del representante del Instituto de Estudios del Sudeste Asiático de Singapur sobre la reorganización y racionalización del aparato estatal en Vietnam y su impacto en la política exterior, el dirigente vietnamita destacó que esta política se orienta a simplificar la estructura institucional, perfeccionar el marco normativo y elevar la capacidad de gobernanza nacional.



El objetivo principal es generar nuevos motores de crecimiento y fortalecer la competitividad y la resiliencia del país ante un contexto internacional cada vez más complejo y cambiante, señaló.



El líder vietnamita afirmó que estas reformas no alteran los principios esenciales de la política exterior del país, sino que fortalecen su capacidad para implementar de manera más eficaz una diplomacia de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización de las relaciones internacionales. “Un Vietnam más dinámico y con una gestión más eficiente será un socio más confiable y responsable para la región y el mundo”, subrayó.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, asisten al 23.º Diálogo de Shangri-La. Foto: Thong Nhat – VNA



Vietnam considera asimismo a la ASEAN como un espacio estratégico directamente vinculado a su paz, estabilidad y desarrollo. Según To Lam, el país entiende que el éxito de la ASEAN también representa su propio éxito.

Dentro del bloque regional, dijo, Vietnam no busca convertirse en un centro de poder, sino desempeñar un papel activo, positivo y responsable, contribuyendo al fortalecimiento de la unidad, el papel central de la ASEAN y la promoción de enfoques equilibrados y sustanciales frente a los desafíos regionales.



Añadió que, en los próximos años, a medida que aumenten las capacidades nacionales, Vietnam contribuirá más activamente al desarrollo de la ASEAN, especialmente en áreas como la conectividad económica, la transformación digital, la seguridad, las cadenas de suministro, la seguridad marítima y la reducción de las brechas de desarrollo.



El secretario general y presidente expresó su confianza en que una ASEAN unida, resiliente y capaz de mantener su papel central seguirá siendo una base clave para la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región del Indo-Pacífico.



En respuesta a una pregunta de la delegación china sobre si el mecanismo de diálogo estratégico “3+3” entre China y Vietnam constituye un nuevo enfoque para impulsar la cooperación regional en materia de seguridad, To Lam afirmó que dicho mecanismo refleja la política de autodeterminación y resiliencia de Vietnam. Asimismo, representa la continuidad de la valiosa tradición de independencia y fortaleza nacional del pueblo vietnamita, basada en la asimilación de los mejores valores y logros de la humanidad.



Señaló además que Vietnam mantiene su compromiso con la construcción de un entorno pacífico, la participación activa y responsable en la solución de los asuntos regionales e internacionales y una integración internacional amplia, profunda y eficaz.



Asimismo, reiteró el compromiso del país con los principios fundamentales del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, la cooperación pacífica y el beneficio mutuo, consolidándose como un socio confiable y un miembro responsable de la comunidad internacional.



Al responder preguntas relacionadas con el desarrollo científico y tecnológico en Vietnam, especialmente en torno a la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías emergentes, To Lam destacó la necesidad de reforzar la responsabilidad y el control humano sobre las decisiones con implicaciones graves para la seguridad, especialmente en el ámbito de la defensa.



El avance tecnológico exige que la responsabilidad humana sea cada vez más clara y esté estrictamente regulada, especialmente en el caso de la inteligencia artificial, afirmó.



El dirigente vietnamita subrayó también la importancia de proteger las infraestructuras y los espacios civiles, así como de evitar ataques o sabotajes contra sistemas esenciales como la salud, la energía, las finanzas, los puertos marítimos, los cables submarinos, los datos y otros servicios básicos para la población, sectores en los que la IA desempeña un papel creciente.



Según To Lam, es necesario fomentar la transparencia, el intercambio de información y la construcción de confianza mediante el diálogo basado en principios voluntarios, estándares técnicos. Esto evolucionará gradualmente hacia marcos más rigurosos cuando exista consenso y se utilice la ciencia y la tecnología, incluida la IA, al servicio de la producción y los negocios, así como de la defensa nacional, las fuerzas armadas y la seguridad.



El 23.º Diálogo Shangri-La se celebra del 29 al 31 de mayo de 2026 en Singapur, con la participación de más de 550 delegados provenientes de organismos de seguridad y defensa de 44 países. El evento fue organizado por primera vez en 2002 en Singapur por iniciativa del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) y se ha consolidado como un foro anual de gran relevancia para la seguridad regional e internacional./.