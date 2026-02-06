El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y la delegación vietnamita de alto nivel partieron hoy de Phnom Penh, concluyendo con éxito su visita de Estado a Camboya.

Phnom Penh (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y la delegación vietnamita de alto nivel partieron esta tarde de Phnom Penh, concluyendo con éxito su visita de Estado a Camboya.

Durante la visita, copresidió la reunión de alto nivel entre el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y el Comité Permanente del Comité Central del Partido Popular de Camboya (PPC), así como el encuentro entre los líderes de los tres partidos gobernantes de Vietnam, Camboya y Laos.

En el marco del viaje, el secretario general To Lam se reunió con Samdech Techo Hun Sen; realizó una visita de cortesía a la Reina Madre Norodom Monineath Sihanouk; y depositó ofrendas florales en el Monumento a la Independencia, el Memorial al difunto rey Norodom Sihanouk y el Monumento de la Amistad Camboya–Vietnam.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, concluye su visita de Estado a Camboya. (Foto: VNA)

Asimismo, asistió a la reunión de alto nivel entre el Buró Político del PCV y el Comité Permanente del Comité Central del PPC; a la ceremonia de firma e intercambio de documentos de cooperación; y al encuentro entre los líderes del Partido Comunista de Vietnam, el Partido Popular Camboyano y el Partido Popular Revolucionario de Laos.

Además, sostuvo un encuentro con el presidente honorario del PPC, Heng Samrin; participó en la ceremonia de inicio de obras de la Escuela de la Amistad Camboya–Vietnam; y visitó la Embajada de Vietnam, donde también se reunió con la comunidad vietnamita en Camboya.

En las reuniones, en un espíritu de solidaridad, amistad, comprensión mutua y respeto, ambas partes alcanzaron un alto consenso sobre los asuntos de interés común y reafirmaron su determinación de abrir una nueva etapa de cooperación, en la que el fortalecimiento de las relaciones políticas constituye la base que orienta los vínculos entre ambos Partidos y países.

Asimismo, acordaron coordinarse y apoyarse mutuamente en el mantenimiento de la estabilidad política y la garantía de la seguridad en cada nación, así como en el fortalecimiento de la conectividad económica entre Vietnam y Camboya.

Se considera que la visita de Estado a Camboya del secretario general To Lam y de la delegación vietnamita de alto nivel no solo contribuye a consolidar la base política de las relaciones Vietnam–Camboya, sino que también crea un nuevo impulso para la cooperación integral entre ambos Partidos y países, así como entre los Partidos y Estados de Vietnam, Camboya y Laos, en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región./.