El rincón del libro vietnamita impulsa el intercambio cultural en Laos

Vientiane (VNA) – Con más de 500 títulos en vietnamita, la Librería Vietnamita de la Pagoda Phat Tich, en Vientiane, se ha convertido en un espacio de encuentro para los estudiantes de las clases gratuitas de vietnamita que ofrece la pagoda. Este rincón fomenta el amor por la lengua y la cultura de Vietnam entre la comunidad laosiana.



El abad de la Pagoda Phat Tich en Vientiane presenta la estantería. (Foto: VNA)



La iniciativa nació hace casi una década, cuando los alumnos de las clases de vietnamita expresaron la necesidad de contar con materiales de estudio. En respuesta, Nguyen Thi Thu Huyen, una vietnamita expatriada en Laos, creó la “Librería Vietnamita”, que comenzó con menos de 100 libros donados por miembros de la comunidad.



Hoy, la colección supera los 500 volúmenes sobre lengua, cultura, historia, medicina y ciencia. El Comité Estatal para Asuntos Vietnamitas en el Extranjero (SCOVA) también ha contribuido con numerosas publicaciones, ampliando el valor educativo del espacio.



Entre los visitantes habituales destaca la estudiante laosiana Thatdao Santhavai, quien lleva dos años aprendiendo vietnamita y utiliza libros de medicina para mejorar su vocabulario y sus conocimientos profesionales.

Desde 2016, gracias al apoyo de la pagoda y de la comunidad vietnamita, las clases gratuitas y la biblioteca se han mantenido activas, impulsando el aprendizaje del idioma en Laos. El SCOVA planea, además, crear bibliotecas similares en la provincia de Champasak para promover la lectura y el estudio del vietnamita en todo el país.



Las clases son impartidas por voluntarios vietnamitas residentes en Laos, quienes no solo enseñan el idioma, sino también transmiten valores culturales. Este esfuerzo conjunto se ha convertido en un símbolo vivo de la amistad entre Vietnam y Laos.



Más que una colección de libros, la biblioteca de la Pagoda Phat Tich representa un puente de intercambio cultural y una muestra del vínculo duradero entre ambas naciones./.