El Rey y la Reina de Bután llegan a Hanoi, iniciando visita de Estado a Vietnam

Hanoi (VNA) El Rey de Bután, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, y la Reina de ese país arribaron hoy a Hanoi para comenzar una visita de Estado a Vietnam que se extenderá hasta el 22 de agosto, por invitación del presidente Luong Cuong y su esposa.



El rey de Bután, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (segundo desde la izquierda), es recibido en el aeropuerto. (Foto: VNA)



Acompañan al Rey y a la Reina en esta visita, el muy venerable Sangay Dorji, Abad del Cuerpo Monástico Central; D.N. Dhungyel, ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior; y Namgyal Dorji, ministro de Industria, Comercio y Empleo; entre otros funcionarios.



Vietnam y Bután establecieron relaciones diplomáticas el 19 de enero de 2012, y desde entonces mantienen un vínculo cercano y amistoso.



Sus líderes suelen intercambiar mensajes con regularidad durante diferentes eventos. Ambos países cuentan con un importante potencial turístico, especialmente en lo que respecta al turismo budista y espiritual. Además, Vietjet Air ha organizado vuelos especializados para transportar turistas a Bután.



Cada vez más turistas vietnamitas muestran interés por Bután, conocido como el “Reino de la Felicidad”, gracias a su naturaleza intacta y las experiencias de meditación que ofrece.



Asimismo, ambos países buscan fortalecer la cooperación en ámbitos religiosos, particularmente en el budismo, así como en educación e intercambio de recursos humanos.



Bután valora mucho la colaboración con Vietnam en el intercambio de delegaciones académicas y culturales, así como en la promoción de encuentros personales en foros regionales e internacionales.



Dentro de los mecanismos de cooperación multilaterales, Vietnam y Bután participan activamente en foros como la CESPAP y las Naciones Unidas, compartiendo perspectivas sobre desarrollo sostenible, adaptación al cambio climático y promoviendo la cooperación Sur-Sur. En estos espacios multilaterales, ambos países suelen coordinar sus posiciones./.