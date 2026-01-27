El pueblo como centro de todas las decisiones de Vietnam

Los periódicos Liga Hispano y Elsoot de Egipto publicaron artículos afirmando que los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) establecieron un sistema de desarrollo estratégico, a largo plazo y humano.



Los delegados votan para aprobar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, el 23 de enero de 2026. Foto: VNA



Añadieron que conceptos como “el pueblo es el centro y el sujeto” y “el pueblo es la base” no solo constituyen una continuidad de pensamiento del Pensamiento de Ho Chi Minh y la tradición revolucionaria del PCV, sino también un avance trascendente en el liderazgo del Partido y responden a las exigencias del desarrollo moderno y sostenible en el nuevo contexto.



Los dos periódicos subrayaron los grandes logros del país indochino luego de 40 años de Doi Moi (Renovación), bajo el liderazgo del PCV. El XIV Congreso Nacional se llevó a cabo en un contexto mundial especial, marcado por profundas transformaciones, una creciente competencia estratégica entre las grandes potencias, conflictos geopolíticos, crisis energética, cambio climático y el impacto acelerado de la transformación digital. En este escenario, los documentos del Congreso no solo heredan el pensamiento de desarrollo de ediciones anteriores, sino que reflejan una fuerte renovación en visión, enfoque y valores de desarrollo.



Los Documentos del XIV Congreso Nacional del PCV establecieron los objetivos de desarrollo a corto, medio y largo plazo, con una visión estratégica hasta mediados del siglo XXI. Primero, desarrollo rápido y sostenible, basado principalmente en la ciencia-tecnología, la innovación y la plena valorización de los recursos humanos.



Segundo, propone construir una economía independiente y autosuficiente, vinculada a una integración internacional profunda, sustantiva y eficaz, fortaleciendo la capacidad interna y elevando la posición y el prestigio nacional en el ámbito internacional.



Tercero, promueve el desarrollo integral del ser humano vietnamita y la construcción de una sociedad democrática, justa y civilizada, garantizando el progreso y la equidad social en cada etapa del desarrollo, sin dejar a nadie atrás.



Cuarto, impulsa la consolidación de un Estado socialista de derecho del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, mejorando la eficacia y eficiencia de la gobernanza nacional, y promoviendo la democracia socialista en consonancia con la disciplina y el imperio de la ley.



Quinto, reafirma la defensa firme de la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial, asegurando una defensa y seguridad sólidas, y participando de manera activa y responsable en los mecanismos de cooperación internacional en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y global.



Los diarios afirmaron que los objetivos de desarrollo de Vietnam establecidos en el Documento del XIV Congreso son integrales, modernos y profundamente humanistas. Destacaron que situar a las personas y al pueblo en el centro responde tanto a las tendencias globales como a las realidades del país. Señalaron que, si se aplican de manera coherente, sustancial y eficaz, estos objetivos sentarán una base sólida para que Vietnam logre un desarrollo rápido y sostenible, preserve su independencia y autonomía, y haga realidad la aspiración de construir un país próspero y feliz en las próximas décadas./.