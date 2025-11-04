Noticieros
Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, quien también es el presidente del Comité Directivo Nacional de Defensa Civil, firmó el 3 de noviembre una decisión para crear el Portal Electrónico de ese organismo.
Según la decisión, el Portal Electrónico será el canal de información oficial en el entorno digital, dependiente de la Oficina del Comité Directivo Nacional de Defensa Civil, y estará destinado a apoyar las labores relacionadas.
En consecuencia, el Portal publicará y proporcionará información sobre la dirección y la gestión de actividades de prevención, respuesta y mitigación de desastres, emergencias, desastres naturales, epidemias y cuestiones medioambientales, tanto a instituciones, organizaciones e individuos dentro como fuera del país.
También se encargará de la divulgación de leyes, conocimientos y habilidades relacionadas con la defensa civil a toda la sociedad.
Además, ofrecerá procedimientos administrativos y servicios públicos en línea relacionados con la defensa civil. El portal estará integrado con los sistemas de comunicación de emergencia existentes para recibir y procesar información sobre incidentes, desastres y riesgos, así como solicitudes de asistencia de organizaciones e individuos en todo el territorio nacional.
El dominio del Portal Electrónico del Comité Nacional de Defensa Civil es: https://ptdsqg.gov.vn. El Ministerio de Defensa liderará la elaboración, gestión y operación del sitio web.
El Ministerio de Defensa, en colaboración con los Ministerios de Ciencia y Tecnología, y de Cultura, Deportes y Turismo, la Oficina del Gobierno, así como otros Ministerios y agencias gubernamentales, será responsable de la construcción, gestión y operación del portal.
Además, se establecerá un Comité Editorial para el Portal Electrónico.
Los ministerios, agencias gubernamentales y los comités populares de las provincias y ciudades bajo la administración central deberán dirigir a las instituciones y organizaciones para que conecten sus portales y sitios electrónicos con el Portal Electrónico del Comité Nacional de Defensa Civil./.