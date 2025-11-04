Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, quien también es el presidente del Comité Directivo Nacional de Defensa Civil, firmó el 3 de noviembre una decisión para crear el Portal Electrónico de ese organismo.

En la reunión. (Foto: VNA)





Según la decisión, el Portal Electrónico será el canal de información oficial en el entorno digital, dependiente de la Oficina del Comité Directivo Nacional de Defensa Civil, y estará destinado a apoyar las labores relacionadas.



En consecuencia, el Portal publicará y proporcionará información sobre la dirección y la gestión de actividades de prevención, respuesta y mitigación de desastres, emergencias, desastres naturales, epidemias y cuestiones medioambientales, tanto a instituciones, organizaciones e individuos dentro como fuera del país.



También se encargará de la divulgación de leyes, conocimientos y habilidades relacionadas con la defensa civil a toda la sociedad.

Además, ofrecerá procedimientos administrativos y servicios públicos en línea relacionados con la defensa civil. El portal estará integrado con los sistemas de comunicación de emergencia existentes para recibir y procesar información sobre incidentes, desastres y riesgos, así como solicitudes de asistencia de organizaciones e individuos en todo el territorio nacional.



El dominio del Portal Electrónico del Comité Nacional de Defensa Civil es: https://ptdsqg.gov.vn. El Ministerio de Defensa liderará la elaboración, gestión y operación del sitio web.



El Ministerio de Defensa, en colaboración con los Ministerios de Ciencia y Tecnología, y de Cultura, Deportes y Turismo, la Oficina del Gobierno, así como otros Ministerios y agencias gubernamentales, será responsable de la construcción, gestión y operación del portal.



Además, se establecerá un Comité Editorial para el Portal Electrónico.



Los ministerios, agencias gubernamentales y los comités populares de las provincias y ciudades bajo la administración central deberán dirigir a las instituciones y organizaciones para que conecten sus portales y sitios electrónicos con el Portal Electrónico del Comité Nacional de Defensa Civil./.