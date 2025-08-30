El ensayo para la ceremonia de disparo de cañones por el Día Nacional de Vietnam

A las 6:30 a. m. del 30 de agosto de 2025, el ensayo general a nivel estatal para conmemorar el 80 aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional (2 de septiembre) se llevó a cabo en la Plaza Ba Dinh y otros sitios, en Hanoi, con la participación de fuerzas armadas y civil.

Se realizó una solemne ceremonia de izamiento de la bandera en la plaza Ba Dinh, acompañada del disparo de salvas de cañón desde el estadio My Dinh.

Disparos de cañones en el Estadio My Dinh. Foto: Thanh Giang/VNP

Disparos de cañones en el Estadio My Dinh. Foto: Thanh Giang/VNP

Disparos de cañones en el Estadio My Dinh. Foto: Thanh Giang/VNP

Disparos de cañones en el Estadio My Dinh. Foto: Thanh Giang/VNP

Disparos de cañones en el Estadio My Dinh. Foto: Thanh Giang/VNP