El desarrollo debe traducirse en beneficios para el pueblo, afirma máximo dirigente de Vietnam

Hanoi (VNA) - El objetivo supremo es que el pueblo disfrute plenamente de los frutos del desarrollo, afirmó hoy el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, durante su discurso de toma de posesión como jefe de Estado para el mandato 2026-2031, celebrado en la sede de la Asamblea Nacional en Hanoi.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la cita (Foto: VNA)

En la ceremonia, el dirigente expresó su profundo agradecimiento a los votantes y al pueblo por sus contribuciones al éxito de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031. Asimismo, manifestó su sincero reconocimiento al Comité Central del Partido por confiar en su candidatura y a la Asamblea Nacional por otorgarle su voto de confianza para asumir la jefatura del Estado.

En este solemne momento, To Lam rindió homenaje a las enormes contribuciones del Presidente Ho Chi Minh, supremo líder del Partido y de la nación, así como a los dirigentes predecesores, los revolucionarios veteranos, los militantes del Partido y millones de mártires que lucharon y se sacrificaron heroicamente por la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial de la Patria, por la causa del socialismo y por los nobles deberes internacionales. También destacó los aportes de todos los sectores del pueblo que, a lo largo de generaciones, han trabajado incansablemente por la gloriosa causa revolucionaria de Vietnam.

Reiteró que asumir esta elevada responsabilidad constituye un inmenso honor, así como un deber sagrado que refleja la confianza y las expectativas del Partido, el pueblo y el Ejército hacia el jefe del Partido y del Estado. En ese sentido, se comprometió a seguir guiando la causa revolucionaria para construir un Vietnam pacífico, unificado, independiente, democrático y próspero, con contribuciones dignas a la causa revolucionaria mundial, en consonancia con los deseos del Presidente Ho Chi Minh y del pueblo vietnamita.

Patentizó que la prioridad central de su mandato será mantener un entorno de paz y estabilidad, impulsar un desarrollo nacional rápido y sostenible, elevar integralmente la calidad de vida del pueblo para que pueda beneficiarse de los logros del desarrollo, y reforzar la contribución de Vietnam a la paz, la estabilidad, el desarrollo y el progreso en la región y el mundo.

Asimismo, subrayó que el enfoque clave consiste en promover el papel del pueblo como raíz del sistema político, movilizando su fuerza y consolidando el gran bloque de unidad nacional. Al mismo tiempo, expresó su deseo de seguir contando con la estrecha coordinación de los órganos del sistema político, las autoridades locales, las fuerzas armadas y los compatriotas dentro y fuera del país para cumplir eficazmente las tareas de defensa, construcción y desarrollo de la Patria y servir al pueblo.

El líder expresó su confianza en que, con su gloriosa tradición histórica, su firme voluntad y su aspiración de desarrollo, junto con el apoyo de los amigos internacionales, Vietnam continuará escribiendo nuevas páginas en su proceso de desarrollo y alcanzará los objetivos estratégicos trazados./.