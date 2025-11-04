El cine: punto destacado de la creatividad cultural en la Feria de Otoño

Hanoi (VNA)- La Feria de Otoño 2025, un evento nacional de promoción comercial y cultural que se celebra en el Centro Nacional de Exposiciones en Hanoi continúa atrayendo a un gran número de visitantes interesados en las compras, la gastronomía y las experiencias culturales.



Entre los cientos de pabellones, la zona dedicada al cine destaca como el “corazón emocional” de la feria, donde el público no solo puede disfrutar de proyecciones gratuitas, sino también explorar el espacio cinematográfico y percibir el espíritu creativo de una industria clave en el desarrollo de la cultura vietnamita.



Ubicada en el área “Industrias culturales – Esencias de la cultura vietnamita”, la sección cinematográfica, con diseño abierto e interactivo, simula un pequeño plató de rodaje. Consta de seis stands y una taquilla central que ofrecen una visión general del cine vietnamita, desde la producción y distribución hasta los servicios creativos y los productos de recuerdo.



El principal atractivo es el cine gratuito, donde cientos de espectadores hacen fila cada día para ver dos reconocidas películas nacionales: Lluvia roja y Secuestro. Lluvia roja, inspirada en acontecimientos históricos heroicos, retrata con emoción el espíritu indomable y el sacrificio de los soldados del Ejército Popular de Vietnam, símbolo del heroísmo revolucionario de la era Ho Chi Minh. Por su parte, Secuestro recrea intensas batallas en el cielo, exaltando la valentía y la firmeza de los combatientes de la seguridad aérea vietnamita.



Además del cine de ficción, la Compañía de Cine de Animación de Vietnam presenta más de 40 cortometrajes, como El caracol volador, El caballero Ternerito Dorado o El sueño de ser madre, que transmiten mensajes sobre la bondad, la amistad y la superación personal.

El Centro Nacional de Cine también deja huella con su apuesta por la digitalización y la innovación: sistemas automáticos de venta de entradas y un modelo de proyección combinada que ofrece primero un documental de unos 20 minutos sobre la historia y la cultura vietnamita, seguido de una película comercial. Este formato brinda al público una experiencia emocional completa, educativa y entretenida a la vez.



Asimismo, el espacio de productos cinematográficos —afiches, accesorios, modelos, camisetas y objetos de colección inspirados en películas vietnamitas— invita a los visitantes a “tocar y vivir” el cine de cerca. El área gastronómica, con palomitas, bebidas y aperitivos, reproduce fielmente el ambiente de una sala de proyección.



Los encuentros entre el público y los equipos de las películas Lluvia roja, Secuestro y Aroma de pho también generan gran expectación. Estas actividades permiten conocer mejor el proceso creativo del séptimo arte y estrechan el vínculo entre artistas y espectadores.



La sección cinematográfica de la Feria de Otoño 2025 no solo ofrece entretenimiento, sino que también reafirma el papel de las industrias culturales en el desarrollo nacional. El cine, más que un pasatiempo, es una “fuerza blanda” de la cultura vietnamita: un puente entre tecnología, arte y emoción que refleja el alma, la identidad y las aspiraciones del país./.