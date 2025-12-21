Ejército Popular de Vietnam: firme y leal bajo el liderazgo del Partido

Hanoi (VNA) A lo largo de más de 80 años de construcción y lucha revolucionaria, el Ejército Popular de Vietnam ha demostrado ser una fuerza política y militar absolutamente leal al Partido Comunista, desempeñando un papel decisivo en la liberación nacional, la defensa de la soberanía y el desarrollo del país.





Soldados que representan a las fuerzas de la Guardia Fronteriza del Ejército Popular de Vietnam en un desfile Foto: Phuong Hoa/VNA

Con motivo del 81 aniversario de la fundación del Ejército Popular de Vietnam (22 de diciembre de 1944), la Agencia Vietnamita de Noticias pone a disposición del público el artículo “EJÉRCITO POPULAR DE VIETNAM AVANZA FIRMEMENTE BAJO LA GLORIOSA BANDERA DEL PARTIDO” del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam.





El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, asistió a la clausura de la XII Asamblea del Comité del Partido del Ejército Popular, mandato 2025 - 2030. Foto: Thong Nhat - VNA

A continuación, presentamos el texto íntegro.



EJÉRCITO POPULAR DE VIETNAM AVANZA FIRMEMENTE BAJO LA GLORIOSA BANDERA DEL PARTIDO



TO LAM

Secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam

Secretario de la Comisión Militar Central



A lo largo de más de ocho décadas de construcción, combate, victoria y maduración, el Ejército Popular de Vietnam ha demostrado claramente su carácter revolucionario, siendo digno de las palabras de elogio del Presidente Ho Chi Minh:



“Nuestro Ejército es leal al Partido, fiel al pueblo, dispuesto a luchar y sacrificarse por la independencia y la libertad de la Patria, por el socialismo. Cumple toda misión, supera cualquier dificultad y vence a todo enemigo”.



Bajo la gloriosa bandera del Partido, el Ejército Popular será por siempre una fuerza política confiable, absolutamente leal, digna de la confianza y el afecto del Partido, del Estado y del pueblo.



Hace 81 años, en el bosque entre los cantones de Hoang Hoa Tham y Tran Hung Dao, distrito de Cao Bang, en la provincia de Cao Bang, cumpliendo la Directiva del Presidente Ho Chi Minh, se formó la Brigada de Propaganda Armada para la Liberación de Vietnam, con 34 combatientes "de pantalón marrón y camisa de tela", precursor del Ejército Popular de Vietnam.



Durante todo su proceso de construcción, combate y desarrollo, nuestro Ejército ha sido la fuerza central que, junto con todo el Partido y todo el pueblo, ha logrado numerosas victorias gloriosas en la lucha por la liberación nacional, la construcción y la defensa de la Patria. Esos triunfos son el resultado de múltiples factores, siendo la dirección absoluta y directa del Partido sobre el Ejército el factor decisivo.



La dirección del Partido sobre el Ejército quedó ratificada en la “Plataforma Política” de 1930, con la idea estratégica de “organizar un ejército de obreros y campesinos”, considerando la construcción de las Fuerzas Armadas como un elemento clave para lograr la liberación nacional y la defensa de la Patria. Este enfoque fundamental marcó el inicio de un nuevo modelo de ejército, de naturaleza obrera, absolutamente leal al objetivo de la independencia nacional y al socialismo.

Con una línea militar coherente, el Partido construyó las Fuerzas Armadas partiendo de las primeras organizaciones de autodefensa obrera y campesina, desarrollándolas gradualmente en guerrillas y fuerzas de autodefensa combatiente, hasta la creación, en diciembre de 1944, del Equipo de Propaganda para la Liberación de Vietnam, bajo la dirección directa y absoluta del Partido a través de sus diferentes células. Precisamente la organización del Partido dentro del Ejército creó una elevada unidad de voluntad, disciplina y capacidad combativa, permitiendo a nuestras fuerzas vencer desde los primeros combates y forjar la tradición de “Decididos a combatir, decididos a vencer”.



La dirección del Partido se manifestó de manera clara en la Revolución de Agosto de 1945. Bajo la sabia conducción del Comité Central del Partido y del Presidente Ho Chi Minh, las fuerzas armadas revolucionarias desempeñaron un papel de vanguardia, coordinándose con las fuerzas políticas del pueblo para tomar el poder en todo el país.

Durante la resistencia contra el colonialismo francés, la dirección del Partido se expresó de forma concentrada en la línea de “resistencia de todo el pueblo, resistencia integral, prolongada y basada principalmente en nuestras propias fuerzas”. Gracias a ello, el Ejército pasó de ser una fuerza joven a convertirse en un ejército principal organizado, con un arte militar cada vez más perfeccionado, logrando la histórica victoria de Dien Bien Phu, que “resonó en los cinco continentes y sacudió el mundo”, iniciando el colapso del colonialismo y alentando con fuerza los movimientos de liberación nacional en todo el mundo.



Durante la resistencia contra Estados Unidos para salvar la nación, la dirección del Partido se manifestó aún con mayor fuerza. El Partido promovió la combinación de la lucha militar con la política y la diplomática; dirigió la construcción de las fuerzas armadas de tres componentes y desarrolló la estrategia de la guerra popular. El Ejército llevó a cabo campañas estratégicas decisivas, especialmente la Ofensiva General y el Levantamiento de la Primavera de 1975, cuyo punto culminante fue la Campaña Ho Chi Minh, que puso fin victoriosamente a la guerra, completó la liberación nacional y la reunificación del país, escribiendo una página heroica de la era Ho Chi Minh.

Bajo la dirección del Partido, el Ejército también obtuvo victorias en las guerras de defensa de la Patria en las fronteras suroeste y norte, y cumplió con su noble deber internacional ayudando al pueblo laosiano a proteger los logros de su revolución y al pueblo camboyano a liberarse del genocidio.



Las victorias frente al colonialismo y el imperialismo, así como en la defensa de la soberanía y la integridad territorial, han confirmado la voluntad indomable de todo el Partido, el Ejército y el pueblo, demostrando la enorme fuerza de la gran unidad entre el ejército y el pueblo bajo la dirección del Partido, y el papel clave del Ejército. Estas victorias no solo crearon un entorno de paz y estabilidad para el desarrollo nacional, sino que también contribuyeron a la paz y estabilidad del Sudeste Asiático y del mundo.



En el proceso de Doi moi (Renovación), impulsado por el Partido, el Ejército continúa reafirmando su papel como fuerza política confiable del Partido, el Estado y el pueblo, cumpliendo con excelencia sus tres funciones: fuerza de combate, fuerza de trabajo y fuerza de producción. El Ejército mantiene una actitud proactiva, fortalece su capacidad de asesoramiento estratégico, gestiona eficazmente las situaciones, evitando toda sorpresa, especialmente en la defensa de la soberanía marítima e insular y de la integridad territorial. Asimismo, refuerza la defensa nacional integral vinculada a la seguridad popular y promueve una postura defensiva sólida. La diplomacia de defensa se intensifica, contribuyendo activamente a un entorno pacífico y estable para el desarrollo del país. El Ejército es ejemplar en la construcción y rectificación del Partido, lidera el estudio y la práctica del pensamiento, la ética y el estilo de Ho Chi Minh, y combate firmemente las opiniones erróneas y hostiles.

Bajo la dirección del Partido, el Ejército fomenta el espíritu de autosuficiencia y fortaleza, participa activamente en el desarrollo socioeconómico y contribuye de manera importante a los logros de la Renovación. Cumple eficazmente sus “misiones de combate en tiempo de paz”, desempeñando un papel central en la prevención y mitigación de desastres naturales, rescate y salvamento, reducción de la pobreza y construcción de nuevas zonas rurales y el fortalecimiento de la base política a nivel local. La imagen de los cuadros y soldados del ejército, siempre presentes en los lugares clave, difíciles y peligrosos, sacrificándose para proteger la vida y los bienes del pueblo, ha realzado las cualidades y tradiciones de los Soldados del Tío Ho en la nueva etapa, estrechando la relación de unión profunda entre el ejército y el pueblo, y construyendo una sólida “postura combativa basada en el apoyo de las masas”.

En esta nueva etapa de desarrollo, el escenario internacional y regional evoluciona con rapidez y presenta crecientes niveles de complejidad. La intensificación de la competencia entre las grandes potencias y la convergencia de amenazas tradicionales y no tradicionales plantean nuevos retos para la defensa nacional. Dentro del país, tras casi 40 años de la política de Renovación, la posición y la fuerza de nuestra nación han crecido de manera continua; sin embargo, la tarea de fortalecer la defensa nacional y proteger la soberanía y la integridad territorial afronta nuevas exigencias. La misión de defender la Patria y construir un Ejército ‘revolucionario, regular, de élite y moderno’ plantea demandas más altas, más proactivas y más enérgicas. Para seguir consolidando y promoviendo el papel del Ejército en la construcción, el desarrollo y la defensa de la Patria en la nueva etapa, el Comité del Partido del Ejército y todas las fuerzas armadas deben centrarse en cumplir eficazmente las siguientes tareas prioritarias:



Primero, mantener y fortalecer el liderazgo absoluto, directo e integral del Partido sobre el Ejército. Esta es una cuestión vital que determina la naturaleza y la fuerza de nuestro Ejército. En cualquier circunstancia y condición, el principio del liderazgo del Partido sobre el Ejército es un requisito previo indispensable. Es necesario preservar firmemente el carácter revolucionario, sostener el marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh en la construcción y en la ejecución de las funciones y tareas del Ejército.



El Comité del Partido del Ejército debe asimilar profundamente y aplicar con rigor los puntos de vista y las directrices militares y de defensa nacional del Partido; en primer lugar, la Resolución Nº 44-NQ/TW del Comité Central del Partido del XIII mandato, sobre la Estrategia de Defensa de la Patria en la nueva situación. Debe dominar la situación, preverla con acierto, asesorar oportunamente y manejar con eficacia las situaciones de defensa, sin permitir bajo ninguna circunstancia la pasividad o la sorpresa. Al mismo tiempo, debe cumplir bien la función de asesoramiento al Partido y al Estado en los ámbitos militar y de defensa; aplicar eficazmente las resoluciones y directivas del Partido y del Estado sobre la construcción de las Fuerzas Armadas Populares, el fortalecimiento de la defensa nacional de todo el pueblo y de la postura de defensa nacional vinculada a la seguridad popular; elevar la calidad integral y la capacidad de combate del Ejército.



En la ejecución de los objetivos estratégicos de los 100 años bajo el liderazgo del Partido y de los 100 años de la fundación del Estado, el Ejército debe ser una de las fuerzas centrales, continuar asesorando al Partido y al Estado para aprovechar las oportunidades y superar los desafíos; debe ser verdaderamente un ejército de combate, de trabajo y de producción; en particular, impulsar el desarrollo de la industria de defensa para responder a los requisitos de modernización, dentro de la línea general de construcción de una economía independiente y autosuficiente. Asimismo, aumentar su contribución al mantenimiento de la paz y la estabilidad regional y mundial.



Segundo, concentrarse en construir un Comité del Partido del Ejército verdaderamente limpio, fuerte, integral, ejemplar y representativo. Este es el factor decisivo para mantener el liderazgo absoluto, directo e integral del Partido sobre el Ejército y garantizar que este cumpla con éxito todas las misiones.

El Comité del Partido del Ejército debe seguir asimilando profundamente y aplicando estrictamente las resoluciones, directivas, reglamentos y conclusiones del Comité Central, del Buró Político, del Secretariado y de la Comisión Militar Central sobre la construcción del Partido; vincular las resoluciones del Comité Central sobre la construcción y rectificación del Partido con la implementación de la Directiva sobre el estudio y seguimiento del pensamiento, la ética y el estilo de Ho Chi Minh, así como de la Resolución Nº 847-NQ/QUTW de la Comisión Militar Central sobre la promoción de las cualidades del Soldado del Tío Ho y la lucha decidida contra el individualismo en la nueva situación. Cuidar la construcción de un Comité del Partido del Ejército fuerte, ante todo en lo político, firme en el marxismo-leninismo, el pensamiento de Ho Chi Minh y el objetivo de la independencia nacional asociada al socialismo; mantener los principios del centralismo democrático, el liderazgo colectivo, la responsabilidad individual, la autocrítica y la crítica; fortalecer la unidad y la cohesión dentro del Partido.



Al mismo tiempo, dar importancia a la renovación del contenido y de los métodos de liderazgo, especialmente en la base. Vincular la construcción de organizaciones del Partido limpias y fuertes con la edificación de organismos y unidades sólidas de manera integral, “ejemplares y representativas”; crear un entorno cultural militar sano, democrático y de alta disciplina; luchar decididamente contra la corrupción, las prácticas negativas, el despilfarro, el burocratismo, la incoherencia entre palabras y hechos, y las manifestaciones de alejamiento del pueblo que dañan el prestigio del Partido y del Ejército.

Tercero, elevar continuamente la capacidad de liderazgo integral y la capacidad de combate del Comité del Partido del Ejército, así como la eficacia del trabajo partidista y del trabajo político.



En primer lugar, concentrarse en revisar, modificar y complementar las normas y reglamentos, perfeccionando el mecanismo de liderazgo del Partido sobre el Ejército en la nueva situación. Consolidar oportunamente los comités y organizaciones del Partido de manera sincronizada con los ajustes organizativos del Ejército. Cumplir estrictamente los principios de organización y funcionamiento del Partido, promover eficazmente la autocrítica y la crítica; evaluar de forma sustantiva y conforme a los estándares a las organizaciones del Partido y a los militantes.



Renovar el contenido y los métodos, y elevar la calidad de las reuniones de las células del Partido, la firmeza política, la capacidad de liderazgo, así como las habilidades y la profesionalidad en el trabajo político de los miembros de los comités de base. Coordinar la dirección para mejorar la calidad y eficacia del liderazgo en el cumplimiento de las tareas militares y de defensa a nivel local, el trabajo de guardia fronteriza y las actividades de las células militares comunales conforme al modelo de gobierno local de dos niveles.



El trabajo del Partido y el trabajo político deben ser verdaderamente el centro de cohesión, orientación y difusión en todo el Ejército. Los comités, los cuadros dirigentes y los órganos políticos deben seguir de cerca la situación y concretar oportunamente las líneas y políticas del Partido en programas y planes adecuados. Es necesario dominar y prever correctamente el estado ideológico de las tropas, orientarlas a tiempo y mantener la unidad y cohesión. Combinar estrechamente el trabajo ideológico con el organizativo, de cuadros, de movilización de masa, de políticas, de protección política interna y de inspección y supervisión, creando una fuerza integral en cada organismo y unidad. Fortalecer el trabajo de cuadros, construir equipos de expertos y científicos políticos de alto nivel y atraer talentos que respondan a las nuevas exigencias.



Cuarto, luchar con determinación para frustrar los complots, métodos y actividades de sabotaje de las fuerzas hostiles.



Actualmente, las fuerzas hostiles, reaccionarias y oportunistas intensifican la “evolución pacífica”, promoviendo la “auto-evolución” y la “auto-transformación” internas, especialmente antes, durante y después del XIV Congreso Nacional del Partido. Los comités y organizaciones del Partido y los órganos políticos de todos los niveles deben seguir asimilando y aplicando estrictamente la Resolución Nº 35-NQ/TW del Buró Político sobre el fortalecimiento de la protección de la base ideológica del Partido y la lucha contra los puntos de vista erróneos y hostiles en la nueva situación, en vinculación con los programas y planes de la Comisión Militar Central y del Ministerio de Defensa. Construir proactivamente fuerzas especializadas y nucleares para la lucha en el frente ideológico y teórico, especialmente en el ciberespacio; combinar estrechamente la construcción y la lucha.



Reforzar la construcción y rectificación del Partido y del sistema político de manera limpia y fuerte; mantener firmes los principios de organización y de vida partidista, así como la disciplina y el orden del Partido. Intensificar la educación y el entrenamiento para elevar la “resistencia” y la “inmunidad” política e ideológica de los cuadros y soldados frente a informaciones nocivas. Potenciar el papel de la información, la propaganda, la prensa y la edición; ceñirse a las tareas revolucionarias del Ejército, mantener la correcta orientación política y las líneas del Partido; participar activamente en la lucha contra los puntos de vista erróneos y hostiles.



Orgullosos de la gloriosa tradición de 81 años del heroico Ejército Popular de Vietnam, nuestro Partido, Estado y pueblo confían siempre en que el Ejército continuará promoviendo sus nobles cualidades, construyendo un Ejército Popular revolucionario, regular, de élite y moderno, defendiendo firmemente la Patria y contribuyendo a la construcción de un país pacífico, próspero y feliz en la nueva era de la nación./.