Ejército de Vietnam se suma a labores de rescate en Venezuela

Hanoi (VNA)- “Consideramos que salvar vidas en Venezuela es como salvar vidas en nuestra propia patria”, afirmó el mayor general Pham Van Ty, subdirector del Departamento de Búsqueda y Rescate del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y jefe de la misión vietnamita en Venezuela.

El general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, junto con delegados, oficiales y soldados, parten hacia Venezuela para cumplir con sus funciones. (Foto: VNA)

Al margen de la conferencia celebrada la víspera por el Ministerio de Defensa el 28 de junio para asignar las tareas de rescate, Van Ty dijo que inmediatamente después del sismo que afectó al país suramericano, la Comisión Militar Central y la cartera ordenaron evaluar la situación, elaborar un plan de apoyo y decidieron desplegar una misión integrada por 82 oficiales y militares profesionales para participar en las operaciones de asistencia humanitaria.

Todos los integrantes de la delegación cuentan con una sólida preparación política, son plenamente conscientes de la responsabilidad que implica una misión internacional y están dispuestos a cumplir su cometido bajo cualquier circunstancia, afirmó.

Destacó que cada uno de los miembros de la delegación entiende que esta no solo constituye una misión diplomática, sino también un compromiso humanitario, con el propósito de buscar y rescatar a los ciudadanos venezolanos como si fueran sus propios compatriotas.

Esta será la tercera ocasión en que el Ejército Popular de Vietnam despliega personal y equipos en el extranjero para participar en operaciones de asistencia humanitaria y respuesta a desastres.

Varios miembros de la misión participaron anteriormente en las labores de rescate tras los terremotos ocurridos en Turquía en 2023 y en Myanmar en 2025, contribuyendo a demostrar la capacidad y el compromiso del Ejército vietnamita y dejando una imagen positiva ante la comunidad internacional.

En cuanto al plan operativo, el mayor general Pham Van Ty explicó que los perros entrenados para la búsqueda y rescate serán los primeros en localizar a las víctimas atrapadas bajo los escombros, tras lo cual intervendrán las unidades de Ingenieros y del Servicio Médico Militar.

En concreto, los equipos caninos de la Guardia Fronteriza accederán primero a las zonas siniestradas para identificar los lugares donde podría haber personas atrapadas y transmitirán esa información a las unidades de Ingenieros y los equipos de rescate desplegados sobre el terreno.

Posteriormente, los Ingenieros emplearán radares de penetración de muros, equipos de detección por imagen y sonido, así como otros dispositivos especializados para determinar con precisión la ubicación de las víctimas.

Según Van Ty, tanto estos equipos como los procedimientos utilizados ya demostraron su eficacia durante las misiones de rescate desarrolladas por Vietnam en Turquía y Myanmar.

Paralelamente a las tareas de búsqueda y rescate, un equipo médico militar, con personal sanitario, equipamiento y medicamentos, permanecerá preparado para prestar atención de emergencia y tratamiento tanto a la población afectada como al personal que participe directamente en las operaciones de rescate.

Además del equipamiento especializado, la misión transportará más de 60 toneladas de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad destinados a apoyar a la población venezolana.

De acuerdo con el plan previsto, la misión partirá hoy de Hanoi hacia Venezuela. Poco después despegará un vuelo adicional con equipos y suministros de ayuda humanitaria, con el fin de garantizar el inicio de las operaciones en el menor tiempo posible una vez que la delegación llegue a Venezuela./.