Efectuarán primera subasta internacional en apoyo a niños vietnamitas con trastornos faciales

Katrin Kandel, directora ejecutiva de Facing the World Foto: VNA

Un jarrón antiguo decorado con dragones de cinco garras y motivos de lianas de loto se subastará el 12 de marzo en Sloane Street Auctions, una casa de subastas de arte ubicada en Londres, para recaudar fondos destinados a niños vietnamitas con malformaciones faciales.



Todos los ingresos de esta subasta especial se donarán a Facing the World, una organización benéfica con sede en el Reino Unido que ha colaborado estrechamente con Vietnam durante casi dos décadas para brindar cirugías y tratamientos que cambian la vida a niños desfavorecidos con diferencias faciales.



Katrin Kandel, directora ejecutiva de Facing the World, afirmó que es increíblemente conmovedor ver una subasta internacional que apoya por primera vez a niños vietnamitas.



“Cada acto de generosidad brinda a los niños la oportunidad no solo de una cirugía que le cambie la vida, sino también de confianza, dignidad y un futuro sin estigma”, declaró a un corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias en Londres.



“A los subastadores, donantes y lectores en Vietnam: su apoyo realmente cambia vidas. Juntos, podemos garantizar que más niños puedan sonreír, ir a la escuela y crecer con las oportunidades que todo niño merece”, subrayó.

La historia de Facing the World en Vietnam comenzó hace casi 20 años. Cuando los primeros médicos de la organización llegaron al país, se encontraron con una realidad preocupante: muchos niños nacían con afecciones craneofaciales graves, pero el acceso a atención quirúrgica especializada era limitado.



Detrás de las estadísticas se encontraban niños que no podían asistir a la escuela debido a diferencias faciales, familias que soportaban las dificultades en silencio y médicos vietnamitas dedicados que carecían de oportunidades de formación avanzada. En los primeros años, muchos pacientes fueron llevados al Reino Unido para cirugías complejas, algunas con un costo de cientos de miles de libras. Si bien esas operaciones cambiaron muchas vidas, el modelo no era duradero.





El jarrón antiguo que se subastará en Sloane Street Auctions Foto: VNA

Por esa razón, Facing the World optó por un camino más sostenible: capacitar a cirujanos vietnamitas y fomentar la capacidad quirúrgica en el país. Equipos médicos internacionales comenzaron a viajar a Vietnam para trabajar codo con codo con médicos locales, compartiendo técnicas directamente en los quirófanos. Al mismo tiempo, se enviaron cirujanos vietnamitas al extranjero para recibir formación especializada en hospitales líderes del Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Australia.



El trabajo de la organización en Vietnam crece cada año, y 2026 marcará un importante paso adelante, afirmó Katrin Kandel, añadiendo que, además de sus misiones quirúrgicas regulares y becas para médicos vietnamitas, Facing the World está ampliando la formación profesional y la colaboración, con congresos especializados y nuevas prácticas internacionales para cirujanos.



La entidad también trabaja para establecer el primer centro de formación quirúrgica acreditado por el Real Colegio de Cirujanos en el Hospital Militar Central 108 de Hanoi, lo que marcará un hito importante para la formación quirúrgica en la región./.