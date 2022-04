Efectuarán exposición sobre instrumentos musicales de etnias vietnamitas en ciudad de Can Tho

Can Tho, Vietnam (VNA)- La exposición "Instrumentos musicales tradicionales de las etnias vietnamitas" se llevará a cabo de forma presencial del 7 al 11 de este mes en el Museo de la ciudad sureña de Can Tho y en línea del 9 de abril al 30 de mayo venidero en los sitios web: http://trienlamvhnt.vn y http://sovhttdl.cantho.gov.vn.



Según el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, la exhibición se desarrolla en el marco del tercer Festival Nacional Don Ca Tai Tu de Can Tho 2022, con el objetivo de presentar a los vietnamitas y los amigos internacionales la riqueza, diversidad y singularidad de los instrumentos musicales tradicionales de los grupos étnicos del país.



De ese modo, el Comité Organizador aspira a honrar la identidad cultural nacional y promocionar formas de arte reconocidas por la UNESCO como patrimonio cultural mundial en general, y Don Ca Tai Tu (cantos de aficionados del Sur de Vietnam) en particular.



La muestra, auspiciada por el Museo de las Culturas de los Grupos Étnicos de Vietnam y el Centro nacional de Exposición de Cultura y Artes, exhibirá 100 fotografías y documentos temáticos, así como contará con programas de intercambio y representación del arte tradicional de los grupos étnicos minoritarios en diferentes regiones del país.



Los visitantes también tendrán la oportunidad de apreciar los instrumentos musicales tradicionales típicos de provincias y ciudades, entre ellos: Can Tho, Dak Lak, Ninh Thuan, Ba Ria - Vung Tau, Hau Giang, Tien Giang, Vinh Long, Dong Thap, Tay Ninh, An Giang y Bac Lieu./.

VNA/VNP