Efectuarán diversas actividades para promover el idioma vietnamita en el extranjero

Hanoi (VNA) - Diversas actividades significativas para honrar y promover el idioma vietnamita se celebrarán con motivo del 80 aniversario del Día Nacional (2 de septiembre), según informó el Comité Estatal sobre los Vietnamitas en el Extranjero, del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Nguyen Trung Kien, jefe Comité Estatal sobre los Vietnamitas en el Extranjero, informa sobre las actividades en una rueda de prensa, efectuada el 6 de agosto (Foto: VNA)



Destaca entre estas actividades el curso de capacitación en enseñanza del vietnamita dirigido a maestros connacionales residentes en el extranjero, que se llevará a cabo del 13 al 28 de agosto en Hanoi y en algunas localidades como Ninh Binh y Thai Nguyen. El curso contará con la participación de 80 docentes provenientes de 15 países y territorios, y será impartido por profesores de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades (de la Universidad Nacional de Vietnam-Hanoi) y expertos de la Editorial de Educación de Vietnam.



Este programa tiene como objetivo mejorar la capacidad profesional y las habilidades pedagógicas, así como actualizar los contenidos de enseñanza de la lengua materna para los profesores que enseñan a la diáspora vietnamita. Además de los contenidos pedagógicos, se incluirán conocimientos sobre historia y cultura tradicional para fomentar el amor por la Patria y conservar la identidad nacional entre los coterráneos en el extranjero.



Desde 2013 hasta la fecha, más de 890 maestros han participado en 12 cursos organizados por el Comité en coordinación con el Ministerio de Educación y Formación y otras entidades.



Con el mismo motivo, también se celebrará la ceremonia de premiación del concurso de búsqueda de embajadores del idioma vietnamita en el extranjero, el próximo 21 de agosto en Hanoi, en conjunto con una gala titulada “Mi Querido Idioma Vietnamita”. Este año, el certamen ha recibido más de 50 trabajos de alta calidad que reflejan el profundo amor por la lengua materna por parte de la comunidad de connacionales en todo el mundo.



El comité organizador seleccionará al menos a cinco participantes destacados para convertirse en Embajadores del Idioma Vietnamita en 2025. Esas personas no solo preservan y difunden el idioma en sus comunidades, sino que también sirven como puentes culturales que promueven la imagen de Vietnam en el mundo.



Además, el acto de clausura del Día del Idioma Vietnamita 2025 entre los compatriotas en el extranjero se efectuará el 14 de agosto, tanto de manera presencial como en línea. El evento evaluará los resultados de las actividades destinadas a honrar el idioma materno en el periodo 2024-2025 y propondrá nuevas orientaciones para el futuro./.