Efectúan XIII Conferencia de Asociación Internacional de Computación Estadística de Región Asiática

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH) organiza, del 4 al 6 de diciembre, la XIII Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Computación Estadística – Sección Regional Asiática (IASC – ARS) 2025.

El panorama de la conferencia. (Foto: VNA)





El evento reúne a destacados expertos en estadística, ciencia de datos, inteligencia artificial y econometría de Asia, Europa, Estados Unidos y Australia. Con un programa académico de alta calidad, la conferencia representa un hito importante en el campo de la ciencia de datos en Vietnam.



Al inaugurar la conferencia, el profesor asociado, doctor Bui Quang Hung, subdirector de la UEH, destacó que la actividad es de gran relevancia en el contexto de la transformación digital y la innovación en inteligencia artificial, y reafirmó el compromiso de Vietnam de fortalecer las capacidades de investigación en estadística y ciencia de datos.



Este año, la conferencia cuenta con 33 sesiones de conferencistas invitados y 11 sesiones de contribuciones, con un total de 169 trabajos de investigación presentados por científicos de todo el mundo, reflejando la diversidad en los campos del cálculo estadístico, el aprendizaje automático, los grandes volúmenes de datos y las aplicaciones interdisciplinarias.



Donguk Kim, presidente de la IASC – ARS (2023-2025), dijo que los temas principales incluyen aprendizaje profundo, análisis de datos complejos, econometría moderna, pronóstico de series temporales, estadística espacial y ambiental, estadística biomédica y ciencia de datos a gran escala.



La IASC-ARS 2025 ofrece una plataforma para que investigadores y expertos exploren métodos computacionales avanzados en estadística moderna./.