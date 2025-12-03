Efectúan seminario sobre relación entre Vietnam y Argentina en nuevo periodo

Hanoi (VNA)- Un seminario internacional sobre la política exterior de Argentina y las relaciones entre el país suramericano y Vietnam tuvo lugar en Hanoi, con el fin de intercambiar conocimientos académicos, actualizar las orientaciones políticas y promover la cooperación bilateral en el nuevo período.

Le Van Loi, presidente del Instituto de Ciencias Sociales de Vietnam, en el seminario. (Foto: VNA)



El evento fue organizado la víspera por el Instituto de Estudios de Europa y América (Instituto de Ciencias Sociales de Vietnam) y contó con la participación de expertos, científicos, gestores y representantes de agencias de investigación, organizaciones internacionales y empresas de Vietnam y Argentina.



En su discurso, Le Van Loi, presidente del Instituto de Ciencias Sociales de Vietnam, destacó que las relaciones entre Vietnam y Argentina, después de más de medio siglo de establecimiento, han avanzado de manera significativa en áreas como la política, diplomacia, comercio, cultura, educación e intercambio entre pueblos.



Sin embargo, señaló, la cooperación entre ambos países aún no ha alcanzado su potencial, especialmente en los campos del comercio, la ciencia, la tecnología y la conexión académica.

En este sentido, afirmó la necesidad de reducir la distancia geográfica, superar las diferencias culturales y fortalecer la cooperación en investigación y el intercambio de información estratégica para aprovechar de manera efectiva el potencial de ambas economías.



El embajador de Argentina en Vietnam, Marcos Antonio Bednarski, informó que la política exterior de Argentina actualmente se enfoca en expandir la cooperación con Asia, siendo Vietnam un socio clave en el sudeste asiático.



Argentina está implementando medidas para estabilizar su economía macroeconómica, mejorar el entorno de inversión y atraer grandes proyectos con el fin de promover la cooperación bilateral, aseveró.



El embajador subrayó que su país tiene muchas ventajas en áreas como la agricultura, la industria de procesamiento, la energía y los minerales, lo que abre oportunidades de colaboración con Vietnam en estos sectores.



Durante el seminario, la doctora Loc Thi Thuy, del Instituto de Estudios de Europa y América, señaló que para que las relaciones entre Vietnam y Argentina se desarrollen más fuertemente, es necesario identificar áreas prioritarias de cooperación, promover mecanismos de colaboración concretos y aumentar el intercambio de información sobre políticas.



La región de América Latina, con 33 países y más de 600 millones de habitantes, es un socio importante para Vietnam en su estrategia de diversificación de relaciones exteriores, especialmente en áreas como la agricultura, la industria, la tecnología de la información, el turismo y los intercambios culturales.



La doctora también sugirió aumentar los intercambios de delegaciones de alto nivel y negociar acuerdos de libre comercio, especialmente para que Vietnam pueda acceder más profundamente al Mercosur, que incluye a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.



Además, destacó que fortalecer el papel de los institutos de investigación y universidades en la organización de seminarios, promoción económica e intercambios entre pueblos contribuiría a fomentar la comprensión y reducir la distancia geográfica, ampliando así las oportunidades de cooperación entre ambos países.



Los participantes del seminario discutieron grandes directrices para impulsar las relaciones Vietnam-Argentina, especialmente en comercio, industria de procesamiento, energía, tecnología de la información, turismo y cultura.



Muchos opinaron que es necesario acelerar las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio bilateral, considerándolo como la clave para fortalecer la conexión y cooperación entre ambas economías./.