Efectúan en Vientiane ceremonia de bienvenida al líder partidista de Vietnam

Vientiane (VNA) - El secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente de este país, Thongloun Sisoulith, presidió esta mañana la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y a su delegación de alto nivel, quienes se encuentran aquí en una visita de Estado.

El secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del país, Thongloun Sisoulith, recibe al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (izquierda). Foto: VNA



El acto también contó con la presencia del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.

El recibimiento estuvo marcado por la calidez y el entusiasmo de miles de estudiantes y ciudadanos de Vientiane, que, vestidos con trajes tradicionales y portando banderas de ambos países, se alinearon a lo largo de las principales calles para saludar a la delegación vietnamita.

Durante la ceremonia, el líder partidista vietnamita recibió un ramo de flores por parte de niños laosianos. To Lam y Thongloun Sisoulith se dirigieron al estrado de honor, donde se escucharon los himnos nacionales de Vietnam y Laos, y se pasó revista a la guardia de honor. Posteriormente, los dos líderes intercambiaron saludos y presentaron a los funcionarios de alto nivel que acompañaban la delegación.

Líderes de Laos y Vietnam pasan revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Laos. (Foto: VNA)

Durante esta visita, el secretario general To Lam se reunirá con los principales líderes de Laos para dialogar sobre los asuntos internos de cada país, evaluar los logros de la cooperación bilateral hasta la fecha y definir nuevas directrices para fortalecer la relación entre ambas naciones.

Además, se firmarán varios acuerdos de cooperación entre Ministerios, agencias y localidades, lo que proporcionará una base legal y un nuevo impulso para profundizar y hacer más efectiva la colaboración entre Vietnam y Laos.

Uno de los aspectos más destacados del viaje será avanzar en la implementación del concepto de “cohesión estratégica”, una iniciativa acordada en diciembre de 2025 entre los dos líderes. Este acuerdo tiene como objetivo elevar la relación bilateral a un nivel superior.

La visita, que marca el inicio del mandato de los nuevos líderes de ambos países, subraya el compromiso político de vincular la visión estratégica con acciones concretas para lograr un desarrollo mutuo eficaz y tangible. Esta base política sólida contribuirá a que las relaciones entre Vietnam y Laos sigan avanzando de manera profunda, efectiva y sostenible, en línea con las expectativas de los pueblos de ambos países.

El secretario general To Lam (tercero a la izquierda) y el secretario general y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, (tercero a la derecha) junto a los principales dirigentes de ambos países. (Foto: VNA)

Antes de la ceremonia de bienvenida, los altos dirigentes vietnamitas, junto con su delegación, visitaron el Monumento a los Soldados Desconocidos en Vientiane, donde rindieron homenaje a los héroes laosianos que sacrificaron sus vidas por la independencia y el desarrollo del país./.