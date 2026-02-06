Efectúan en Phnom Penh ceremonia de bienvenida al líder partidista de Vietnam

Phnom Penh (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, fue recibido hoy con una ceremonia oficial en el Palacio Real en Phnom Penh, en el marco de su visita de Estado a Camboya.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y Samdech Techo Hun Sen pasan revista a la guardia de honor (Foto: VNA)

El acto también contó con la presencia del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



Autorizado por el rey Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Samdech Techo Hun Sen presidió la ceremonia de bienvenida.



Hun Sen invitó al líder partidista vietnamita a pasar revista a la guardia de honor de las Fuerzas Armadas Reales de Camboya y se presentaron a los miembros de ambas delegaciones asistentes.

En los últimos tiempos, las relaciones entre Vietnam y Camboya han alcanzado resultados positivos y sustanciales. La confianza política continúa consolidándose, creando una base sólida para orientar la cooperación en diversos sectores. Los líderes de ambos países realizan visitas e intercambios con regularidad, lo que contribuye a abordar dificultades y mejorar la eficacia de la coordinación binacional.



La cooperación en defensa y seguridad sigue siendo un pilar fundamental en los vínculos bilaterales. Los nexos económicos, comerciales e inversionistas han mostrado un progreso notable. A través de la educación, los intercambios culturales y el hermanamiento entre localidades, la comprensión y los estrechos lazos entre ambos pueblos, especialmente entre las generaciones jóvenes, se fortalecen cada día más, convirtiéndose en la base sólida de la amistad Vietnam-Camboya.

Panorama de la cita (Foto: VNA)



La visita de Estado de To Lam y la delegación de alto nivel de Vietnam a Camboya tiene un significado político de especial importancia, reflejando el mensaje coherente del Partido, el Estado y del propio secretario general de valorar y priorizar el cultivo de los lazos de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad duradera entre ambas naciones./.