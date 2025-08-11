Efectúan en Corea del Sur ceremonia de bienvenida al líder partidista de Vietnam

Seúl (VNA)- La ceremonia de bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y a su esposa, Ngo Phuong Ly, junto con la delegación de alto nivel del país indochino, se efectuó esta mañana en la Oficina Presidencial de Yongsan en Seúl.

En la ceremonia de bienvenida (Foto: VNA)

El líder partidista y su esposa realizan una visita de Estado a Corea del Sur del 10 al 13 de agosto de 2025, por invitación del presidente surcoreano Lee Jae Myung y su cónyuge.

En señal de aprecio por la visita del secretario general To Lam, el país anfitrión dispuso una banda militar de música y lanzó 21 salvas de artillería, además de una serie de actividades protocolares.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1992, Vietnam y Corea del Sur han desarrollado incesantemente una asociación estrecha y mutuamente beneficiosa en múltiples ámbitos, incluyendo la política, la economía, la cultura y los intercambios pueblo a pueblo.

Ambos países mantienen con regularidad visitas e intercambios de delegaciones de distintos niveles, promueven la implementación rotativa de mecanismos de cooperación, especialmente en las áreas de política, defensa y seguridad.

La economía, el comercio y la inversión siguen siendo pilares esenciales de la cooperación bilateral. Corea del Sur es actualmente el mayor inversor en Vietnam y el tercer socio comercial del país, mientras que la nación indochina es un socio prioritario para la cooperación surcoreana en materia de asistencia al desarrollo.

La cooperación en cultura, educación, trabajo, turismo y otras áreas ha alcanzado importantes logros, renovándose constantemente en cantidad y calidad. En ciencia, tecnología e innovación, considerado un nuevo pilar en los nexos bilaterales, se han obtenido resultados alentadores.

La cooperación en materia laboral y los intercambios entre pueblos continúan desarrollándose, respondiendo a las necesidades de ambas partes. Actualmente, hay más de 350 mil vietnamitas en Corea del Sur y más de 200 mil surcoreanos en el país sudesteasiático, incluidos más de 100 mil hogares multiculturales y cerca de 100 localidades de ambos países que mantienen lazos de amistad.

Asimismo, el intercambio y la coordinación estratégica entre ambos países en foros regionales e internacionales sobre cuestiones de interés común se han reforzado, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo conjunto en la región y en el mundo.

La presente visita de Estado a Corea del Sur del secretario general To Lam refleja de manera más clara la política exterior de Vietnam que aboga por la independencia, la autodeterminación, la diversificación, la multilateralización y la integración internacional amplia, profunda y efectiva.

Además, constituye una actividad diplomática importante destinada a impulsar la implementación de la Resolución Nº 59 del Buró Político sobre la integración internacional en la nueva era./.