Efectúan Cumbre de Innovación de Vietnam 2025 en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La Cumbre de Innovación de Vietnam 2025 (VIS 2025), bajo el lema “Creando puentes hacia la innovación y el desarrollo”, se inauguró hoy en Ciudad Ho Chi Minh.

Expertos discuten en la cumbre. (Foto: VNA)





El evento, que se celebra durante los días 6 y 7 de noviembre, está organizado por el Departamento de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, InnoLab Asia y la Revista Empresarial de Saigón, y ha atraído a numerosos expertos, startups, empresas, fondos de inversión e instituciones de investigación nacionales e internacionales.



En su intervención, Lam Dinh Thang, director del Departamento de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, compartió la estrategia de desarrollo de la ciudad para el período 2026-2030, con visión hacia 2045. En este plan, la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital son pilares fundamentales.



La ciudad está trabajando activamente para construir un ecosistema de innovación, creando un entorno favorable para probar nuevas ideas, apoyar a las empresas y promover políticas flexibles, enfatizó.



Señaló que Ciudad Ho Chi Minh se centra en el desarrollo de un centro internacional de innovación y está impulsando la asociación público-privada, así como la creación de un fondo de inversión de riesgo para apoyar la innovación y el desarrollo de startups creativas.



Según Dinh Thang, los tres factores principales en los que la ciudad está enfocada para crear avances en la ciencia, la tecnología y la innovación son políticas, infraestructura y recursos humanos.



La ciudad se compromete a seguir desempeñando un papel clave en la creación de condiciones óptimas para que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital sean los motores principales del desarrollo económico y social.



Huynh Cong Thang, presidente y director ejecutivo de InnoLab Asia, destacó que la cumbre servirá como un puente entre el Gobierno, las empresas, los centros de investigación, los fondos de inversión y la comunidad emprendedora.



Además, dijo, contribuirá a construir un ecosistema abierto de innovación en Vietnam y conectarlo con las redes globales de innovación.



Durante los dos días del evento, se llevarán a cabo discusiones sobre tres temas clave: fomentar la innovación mediante la ciencia y la tecnología, aprovechar los recursos privados y avanzar en la innovación desde infraestructuras inteligentes hasta el mercado global. Las mesas redondas se centrarán en temas como el talento del futuro, la producción sostenible, las finanzas verdes, Blockchain, la inteligencia artificial (IA) y las finanzas digitales.



Una de las actividades más destacadas de este año es el programa de Business Matching 1:1, que tiene como objetivo conectar y expandir la cooperación internacional de las empresas vietnamitas en áreas como IA, Blockchain, Fintech, ESG, energías verdes, logística inteligente, entre otras.



La Cumbre de Innovación de Vietnam es un foro internacional anual que no solo sirve como un espacio para discutir políticas y tendencias, sino también como un puente internacional que lleva recursos y conocimientos de los ecosistemas globales de innovación a Vietnam, mientras que también promueve el potencial y las iniciativas de Vietnam en el escenario mundial./.