Efectúan Conferencia nacional sobre implementación de Resoluciones 79 y 80

Panorama de la reunión. Foto: Phuong Hoa - VNA

El Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebra hoy en Hanoi una conferencia nacional para estudiar, comprender y llevar a cabo las Resoluciones No. 79-NQ/TW sobre el desarrollo de la economía estatal y No. 80-NQ/TW sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.



La conferencia se realiza de manera presencial y se conectó en línea a 27.284 puntos en todo el país, con la participación de más de 2 millones de delegados. Además, fue transmitida en vivo por televisión, radio y plataformas digitales.



El secretario general del PCV, To Lam, asistió y dirigió la conferencia. Acompañaron al evento el presidente de la República, Luong Cuong; el primer ministro, Pham Minh Chinh; el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; el miembro permanente del Secretariado, Tran Cam Tu; así como miembros del Buró Político, el Comité Central del Partido, y líderes de organismos, ministerios, sectores, provincias, empresas estatales y numerosos funcionarios y miembros del Partido en todo el país.

El jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias, Nguyen Thanh Nghi. Foto: Phuong Hoa - VNA

Según lo programado, el jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido, Trinh Van Quyet, presentará los contenidos clave de la Resolución 80; el jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias, Nguyen Thanh Nghi, expondrá los aspectos esenciales de la Resolución 79; y el viceprimer ministro permanente, Nguyen Hoa Binh, presentará el programa de acción para implementar ambas resoluciones.



El secretario general del Partido, To Lam, ofrecerá importantes directrices, mientras que el jefe del Departamento de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, hará un discurso de cierre, destacando los puntos clave de las resoluciones./.