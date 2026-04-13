Efectúan conferencia nacional para implementación de la Resolución del PCV

Hanoi (VNA)- El Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) organizaron hoy una Conferencia Nacional para estudiar, comprender e implementar la Resolución del segundo pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, asistió y pronunció un discurso de orientación en la cita.



Participaron en el evento el miembro del Buró Político y primer ministro, Le Minh Hung; el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu; así como otros dirigentes y exdirigentes del Partido y el Estado.

La conferencia se llevó a cabo de forma presencial en el Salón Dien Hong, en la sede de la Asamblea Nacional, combinada con una modalidad virtual conectada a 36.323 puntos en todo el país, con la participación de casi 2,2 millones de delegados de organismos centrales, provincias y unidades militares. El evento fue transmitido en vivo por los canales de la Televisión de Vietnam y la Voz de Vietnam, además de emitirse en plataformas digitales y ser retransmitido por las 34 provincias y ciudades.



Durante la reunión, los delegados escucharon sobre varios temas de gran importancia, tales como: el Reglamento sobre la ejecución de los Estatutos del Partido; la Resolución y reglamentos sobre la labor de control, supervisión y disciplina del Partido; las disposiciones sobre la labor política e ideológica; la Resolución sobre el fortalecimiento de la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y las prácticas negativas en la nueva etapa; y la Conclusión del segundo pleno del Comité Central del PCV sobre el desarrollo socioeconómico, las finanzas, la inversión pública, y el endeudamiento y pago de la deuda pública para el período 2026-2030.



El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Propagación, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, pronunció un discurso para dar seguimiento a las directrices señaladas./.