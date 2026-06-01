Efectúan ceremonia oficial al máximo dirigente de Vietnam en Filipinas

Manila (VNA) – El presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., y su esposa encabezaron la ceremonia oficial de bienvenida ofrecida hoy en Manila al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, a su esposa y a una delegación vietnamita de alto nivel, en el marco de su visita de Estado a Filipinas del 31 de mayo al 1 de junio.

Ceremonia oficial al máximo dirigente de Vietnam en Filipinas. (Foto: VNA)



Durante la ceremonia, ambos mandatarios ocuparon el estrado de honor mientras las bandas militares interpretaban los himnos nacionales de Vietnam y Filipinas. En honor a la visita de Estado de To Lam, se realizó una salva de 21 cañonazos.



Posteriormente, los dos líderes pasaron revista a la guardia de honor y presentaron a los integrantes de sus respectivas delegaciones de alto nivel asistentes a la ceremonia.

A continuación, el presidente Marcos Jr. y su esposa, junto con el secretario general y presidente To Lam y su esposa, se trasladaron al salón de recepción del Palacio Presidencial.