Efectúan ceremonia de homenaje póstumo al secretario general Nguyen Phu Trong

Hanoi (VNA)- La solemne ceremonia de homenaje póstumo al secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, se efectuó hoy de forma simultánea en la Casa Funeraria Nacional en esta capital, en el Salón de Conferencias Thong Nhat (Reunificación) y en su tierra natal en la comuna de Dong Hoi, distrito de Dong Anh, Hanoi.

Los líderes del Partido y del Estado llevan el ataúd del secretario general Nguyen Phu Trong. (Fuente: VNA)



La ceremonia la organizaron el Comité Central del PCV, la Asamblea Nacional, la Presidencia, el Gobierno, el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) y la familia del fallecido dirigente.



Hasta las 12:00 horas de hoy, más de cinco mil 600 delegaciones con 252 mil personas acudieron para rendir tributo al líder partidista en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh; más de 483 mil personas escribieron en el libro de condolencias abierto en la aplicación VNeID; y unas tres mil comitivas expresron su respecto al Secretario General en las misiones diplomáticas del país en el extranjero.



Asistieron al acto los miembros del Buró Político: el presidente To Lam; el primer ministro Pham Minh Chinh; el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; el miembro permanente del Secreariado del Comité Central del PCV, Luong Cuong; el secretariado del Comité Central y presidente del FPV, Do Van Chien, entre otros altos funcionarios.

También estuvieron presentes exdirigentes del Partido, el Estdo, Gobierno, la Asamblea Nacional y el FPV, veteranos revolucioanrios, intelectuales, representantes de los ministerios, sectores, localidades, organizaciones religiosas, pobladores y amigos internacionales.



En un ambiente solemne y emotivo, la banda militar interpretó el Himno nacional para despedir al secretario general Nguyen Phu Trong, un líder excepcionalmente destacado que dedicó su vida para servir a la Patria y al pueblo.



Nguyen Phu Trong, también secretario de la Comisión Militar Central, nació el 14 de abril de 1944. Comenzó su carrera en 1967 e ingresó al Partido Comunista de Vietnam en diciembre de 1967.



Fue miembro del Comité Central del PCV de los VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII mandatos y del Buró Político de los II, IX, X, XI, XII, XIII mandatos. Fue secretario general del Comité Central del PCV de los XI, XII, XIII mandatos; Presidente del país del período 2016-2021; presidente del Consejo de Defensa y Seguridad; secretario de la Comisión Militar Central; miembro del Buró Ejecutivo de la Comisión Central de Seguridad Pública; jefe de la Dirección Central para la prevención y lucha contra la corrupción y negatividad y diputado de la Asamblea Nacional en las XI, XII, XIII, XIV, XV legislaturas.





Con infinita emoción y dolor, el miembro del Buró Político y presidente To Lam, jefe del Comité Organizador del Funeral, leyó la Oración Fúnebre subrayando: “La partida física del compañero Nguyen Phu Trong constituye una pérdida enorme e irreparable para nuestro Partido y Pueblo. Nuestro país perdió a un líder talentoso; el movimiento comunista y progresista mundial perdió a un teórico con pensamiento agudo; los amigos internacionales perdieron a un amigo sincero y un camarada cercano; la familia, el clan y la tierra de Dong Hoi perdieron a un hijo excepcional.”

Después de casi 60 años de trayectoria revolucionaria, el profesor-doctor, secretario general Nguyen Phu Trong, con su sabiduría erudita y pensamiento agudo, dejó para todo el Partido, el Pueblo y el Ejército un valioso sistema ideológico y teórico sobre la revolución de Vietnam en la nueva era. Al aplicar y desarrollar de manera consecuente y creativa el marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh, con el objetivo de la independencia nacional y el socialismo, Nguyen Phu Trong, un pensador y una bandera teórica del Partido, ha aclarado la teoría sobre el socialismo y el camino hacia el socialismo en Vietnam, el papel que desempeña el Partido Comunista, y la economía de mercado de orientación socialista... Este legado invaluable ha consolidado nuestra firme confianza en el camino hacia el socialismo, contribuyendo de manera importante al desarrollo del movimiento comunista en el mundo, el desarrollo del marxismo- leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh en la era actual, destacó.



Con una visión estratégica sobre la situación internacional en el mundo contemporáneo, junto con esfuerzos continuos para contribuir a mantener un ambiente pacífico y estable tanto en la región como en el mundo, el compañero Nguyen Phu Trong abrió un nuevo capítulo en la relación entre nuestro país y los socios internacionales, impulsando la amistad entre Vietnam y otros países, intensificando los aportes de Vietnam a través de una serie de compromisos y acciones prácticas, combinando estrechamente la fuerza de toda la nación con la fuerza de la época para llevar a nuestro país a avanzar con mucha fuerza, resaltó.



“Al inspirar y dirigir firmemente a todo el Partido, a todo el pueblo y a todo el ejército, con inteligencia, espíritu humanista, noble compasión, fuerte voluntad y determinación, personalidad y honor de un soldado comunista sirviendo de todo su corazón y fuerza a la Patria y al pueblo, junto con la filosofía de vida "El honor es lo más sagrado y noble", Nguyen Phu Trong ha construido constantemente nuestro Partido cada vez más transparente y fuerte, dirigiendo a nuestro país y a nuestro pueblo para implementar con éxito la política de renovación en el nuevo periodo”, destacó.



El presidente To Lam enfatizó que, a lo largo de su trayectoria revolucionaria, el trabajo de construcción y rectificación del Partido y del sistema político ocupó una posición particularmente trascendental para el secretario general Nguyen Phu Trong. Al aplicar creativamente el pensamiento de Ho Chi Minh en la construcción del Partido, el dirigente partidista ha estudiado a fondo la naturaleza del Partido y la construcción del Partido gobernante a partir de la práctica de renovación en Vietnam. A partir de ahí, junto con el Comité Central del Partido, ha formulado y liderado la implementación exitosa de políticas estratégicas sobre la construcción y la rectificación de las filas partidistas; ha persistido en la lucha contra el individualismo, el deterioro de la ideología, la moral y el estilo de vida, la corrupción y la negatividad dentro del Partido. Se trata de una lucha extremadamente ardua contra los "invasores internos", que ayuda a nuestro Partido a ser cada vez más transparente y fuerte, y ser verdaderamente "ético y civilizado", afirmando su papel pionero, su valentía y su inteligencia.



“Bajo su dirección, por primera vez, nuestro Partido emitió la Resolución sobre la construcción y el perfeccionamiento del Estado de derecho socialista de Vietnam del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo. En los cargos de Presidente del país y Titular de la Asamblea Nacional, el compañero Nguyen Phu Trong siempre estuvo preocupado por la cuestión de construir un cuerpo legislativo que sea verdaderamente el máximo órgano del poder del Pueblo, sea democrático, que represente a los derechos e intereses legales y legítimos del pueblo, así como por perfeccionar un sistema jurídico sincrónico, unificado, abierto, transparente y viable, creando un corredor jurídico sólido para la integración internacional proactiva, profunda e integral y el fuerte desarrollo del país”, señaló.



Dijo que impregnado con el pensamiento de Ho Chi Minh y profundamente consciente de que “La cultura es el alma de la nación” y “Mientras la cultura perdure, la nación perdura”, Nguyen Phu Trong, un líder destacado en el frente cultural del Partido, dedicó mucho esfuerzo e hizo contribuciones importantes para construir una cultura vietnamita avanzada y rica en identidad nacional, siendo verdaderamente la base espiritual de la sociedad, una fuerza endógena y un motor impulsor importante para el desarrollo del país. Bajo su liderazgo, después de más de 70 años, nuestro Partido organizó una Conferencia Nacional de Cultura, un hito que une el pensamiento y la acción de todo el Partido, el pueblo y el ejército, promoviendo vigorosamente el papel de la cultura en la realización del anhelo de desarrollar un país próspero y feliz, ensalzó.



Con una visión política profunda y aguda, Nguyen Phu Trong elevó el nivel de pensamiento estratégico, creando un nuevo desarrollo para la defensa, seguridad y la política exterior de Vietnam. Esto es el pensamiento de defender la Patria con anticipación, desde la distancia, y antes de que esté en peligro; enfocarse en construir una postura combativa basada en el apoyo de las masas; desarrollar fuerzas armadas populares revolucionarias de élite, compactas y verdaderamente transparentes y fuertes; el Ejército y la Policía se unen como “dos alas de un pájaro” y “la espada y el escudo” para superar todas las dificultades y desafíos con el fin de mantener la paz y la estabilidad, y desarrollar el país. Se trata también de promover el papel pionero de una diplomacia integral; formar y liderar efectivamente el arte diplomático de la nueva era, imbuida de la identidad del “bambú de Vietnam” y sobre la base de las características del pueblo vietnamita “firme en objetivos, flexible en estrategias y tácticas”, “amante de la paz” y “la benevolencia es la virtud de abrazar en lugar de violencia”. Bajo la dirección del Secretario General, Vietnam se ha convertido en un socio confiable, miembro activo y responsable en la arena mundial; integrándose continuamente de manera profunda e integral en la política internacional, la economía mundial y la civilización humana, recalcó.



El pensamiento transversal de Nguyen Phu Trong se centra en el Pueblo, servir al pueblo con todo su corazón y esfuerzo, construir un nuevo hombre socialista y fortalecer continuamente la unidad y la solidaridad, en primer lugar, la unidad dentro del Partido, la gran unidad nacional y la solidaridad internacional pura. Siempre se ha esforzado en planificar y organizar la implementación exitosa de todas las políticas y directrices que sean acordes con los deseos del pueblo; mantener firmemente su posición e implementar los puntos de vista de que “el pueblo es la raíz” y “el pueblo es el sujeto y el centro de la renovación”. El verdadero comunista, quien de todo corazón siempre persistía y exigía a todo el Partido y a todo el sistema político “tener la mayor responsabilidad con el pueblo, cuidar la vida material y espiritual del pueblo”, “mantener un estrecho vínculo con el pueblo es la regla de existencia, desarrollo y funcionamiento del Partido, y es el factor decisivo que crea la fuerza del Partido”.



A lo largo de su vida, Nguyen Phu Trong ha contribuido incansablemente a la causa revolucionaria de nuestro Partido y pueblo con un espíritu y una voluntad de acero, sin retroceder ante los obstáculos y dificultades; poniendo todo su sentido de responsabilidad y entusiasmo revolucionario, trabajando hasta el último aliento, dedicándose completamente al Partido, al país y al pueblo; afirmando una gran personalidad y viviendo toda su vida por la nación, por el Partido y por el pueblo. Es verdaderamente un ejemplo prominente y brillante de valentía y ética revolucionaria, “consagración total a la causa pública y un desinterés ejemplar”, quien se destaca por un estilo de vida sencillo, íntegro y sincero, y un estilo de trabajo democrático, dedicado, científico, cercano, decisivo y consistente entre palabras y acciones; muestra el respeto y simpatía hacia las personas, y es muy cercano al pueblo. Es realmente el núcleo que une y concentra la sabiduría de todo el Partido, el ejército y el pueblo; respetado, confiado y orgulloso por los cuadros, los militantes del Partido, el pueblo y los compatriotas en el extranjero; valorado y apreciado por los amigos internacionales.



“Con profundo respeto, honramos y agradecemos inmensamente las contribuciones y los logros sobresalientes del compañero Nguyen Phu Trong en la causa de la construcción, el desarrollo del país y la defensa de la Patria vietnamita en la era de renovación. Reconociendo sus contribuciones y logros excepcionales, el Partido y el Estado le han otorgado la Orden de la Estrella Dorada, la más alta distinción; pero, más que nunca, el compañero siempre pertenecerá a la Patria y al pueblo”, patentizó.



Expresando su pesar y profundo afecto hacia el dirigente partidista, To Lam afirmó que, aunque falleció, su talento y virtud seguirán brillando en la gloriosa historia de nuestro Partido y pueblo, en la gratitud de los cuadros, militantes y pueblo, y en el corazón de amigos internacionales.



“Todo el Partido, el pueblo y el ejército se comprometen a cumplir con sus deseos, recordando sus enseñanzas “Si eres una persona, sé comunista”, dedicándonos con todo nuestro corazón y esfuerzo a servir a la Patria y al pueblo, manteniéndonos firmes en el camino elegido por el Partido, el Tío Ho y las generaciones anteriores, incluido el compañero Nguyen Phu Trong; y también a unirnos para aprovechar las oportunidades, superar los desafíos, construir un Partido y un sistema político verdaderamente transparentes y fuertes, asegurar que el pueblo tenga una vida próspera y feliz, y contribuir a un mundo progresista, civilizado y ético. El legado del secretario general Nguyen Phu Trong permanecerá en la historia de Vietnam, será heredado y promovido aún más en el proceso de renovación; como contribución a lograr con éxito el objetivo de construir un Vietnam de paz, independiente, unificado, democrático, próspero, civilizado y feliz que el compañero Nguyen Phu Trong soñó y por el cual luchó toda su vida”, acentuó.



Los participantes en la ceremonia guardaron un minuto de silencio en conmemoración del secretario general Nguyen Phu Trong.



En nombre de la familia, Nguyen Trong Truong, hijo del dirigente partidista, dijo que su padre falleció el 19 de julio a los 80 años de edad debido a la enfermedad pese a la atención del Partido, el Estado y los médicos. Patentizó el agradecimiento a los líderes del Partido y del Estado y a todo el pueblo dentro y fuera del país por sus sentimientos y su apoyo.



El ataúd del secretario general Nguyen Phu Trong fue cubierto con la bandera nacional. El cortejo fúnebre se llevó a cabo desde la Casa Funeraria Nacional hasta el lugar de entierro en el cementerio Mai Dich, en Hanoi.



Un gran número de personas en la capital se pararon a ambos lados del camino por el que pasó el cortejo fúnebre para despedir al secretario general Nguyen Phu Trong, líder ejemplar que dedicó su vida al servicio del país y del pueblo, hasta su lugar de descanso.



En la tarde del 26 de julio, un gran número de delegados en representación de agencias centrales y locales asistieron al funeral del secretario general Nguyen Phu Trong en Ciudad Ho Chi Minh y en la aldea de Lai Da, comuna de Dong Hoi, distrito de Dong Anh, Hanoi.



En un ambiente solemne y respetuoso, muchas personas no pudieron contener las lágrimas. Para los pobladores de Dong Hoi, Nguyen Phu Trong no es sólo un brillante ejemplo de sencillez, cercanía y sinceridad, sino también un líder talentoso, ejemplar y virtuoso del Partido, el Estado y el pueblo.



La ceremonia de entierro se realizó a las 15:00 (hora local) del 26 de julio en el cementerio Mai Dich en Hanoi./.