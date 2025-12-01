Efectúan ceremonia de bienvenida al líder partidista vietnamita en Vientiane

Vientiane (VNA)- El secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, presidió hoy una ceremonia de bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, quien se encuentra de una visita de Estado en el país.

El secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, pasaron revista a la guardia de honor.





Los dos dirigentes se saludaron cordialmente y presentaron a los funcionarios de ambos países que asistieron al evento.



Según lo previsto, To Lam mantendrá conversaciones con Thongloun Sisoulith; se reunirá con el primer ministro Sonexay Siphandone y el presidente de la Asamblea Nacional, Saysomphone Phomvihane; visitará a los exlíderes de alto nivel de Laos; asistirá a la ceremonia de conmemoración del 50º aniversario de la independencia; rendirá homenaje en el Monumento a los Soldados Desconocidos; pronunciará un discurso en la Academia Nacional de Política y Administración Pública de Laos, y participará en otras actividades. Además, copresidirá el Encuentro de Alto Nivel entre el PCV y el Partido Popular Revolucionario de Laos.



En esta ocasión, ambas partes firmarán varios acuerdos de cooperación importantes, lo que establecerá un marco legal y abrirá nuevas direcciones de cooperación, alineadas con las necesidades de desarrollo de ambos países y los intereses comunes de ambos pueblos, fortaleciendo aún más la relación especial Vietnam-Laos en el contexto actual.



Las actividades de este viaje seguirán consolidando y reafirmando la percepción común entre los líderes de los dos países, destacando la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral Vietnam-Laos como un patrimonio invaluable y un factor fundamental para las relaciones especiales entre ambos países, como afirmó el Presidente Ho Chí Minh: "Vietnam-Laos, nuestros dos países; Una amistad más profunda que el río Rojo y el río Mekong."



Recientemente, además de fortalecer la cooperación en los ámbitos político, defensa y seguridad, ambas partes han trabajado para elevar y transformar de manera significativa la cooperación económica, especialmente en la implementación de proyectos clave que conectan ambas economías, con un enfoque particular en infraestructuras de transporte (incluyendo autopistas y ferrocarriles), energía, comercio, inversión, capacitación en desarrollo de recursos humanos de alta calidad y la construcción de cadenas de suministro sostenibles.



La cooperación en comercio e inversión sigue registrando avances positivos, con un volumen de comercio en los primeros 10 meses de 2025 que alcanzó casi 2,5 mil millones de dólares, un aumento del 50,4% en comparación con 2024, convirtiendo a Vietnam en el tercer socio comercial más grande de Laos. Se espera alcanzar una meta de 5 mil millones de dólares en el futuro cercano, con el objetivo de llegar a 10 mil millones de dólares.



En cuanto a la inversión, Vietnam actualmente tiene 274 proyectos en Laos con una inversión registrada de más de 5,8 mil millones de dólares. Algunos proyectos clave en infraestructuras de transporte ya están en funcionamiento, marcando un nuevo paso en la vinculación estratégica del espacio de desarrollo, contribuyendo al desarrollo conjunto de ambos países en el futuro cercano.



Otras áreas de cooperación, como la educación, la cultura, el transporte, la energía y la agricultura, siguen siendo áreas prioritarias y han obtenido resultados alentadores. El intercambio entre los pueblos y la cooperación entre las localidades de ambos países se ha ampliado, contribuyendo al fortalecimiento de la comprensión y los lazos entre los dos pueblos, especialmente entre las generaciones más jóvenes.



Antes de la ceremonia oficial, el mismo día, To Lam y su esposa, junto con la delegación de alto nivel de Vietnam, colocaron un depósito floral en el Monumento a los Soldados Desconocidos en Vientiane, para rendir homenaje y expresar su gratitud a los valientes hijos del pueblo laosiano que sacrificaron sus vidas en la lucha por la liberación, defensa y construcción de Laos./.