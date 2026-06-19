Efectúan acto de entrega póstuma de Orden del Estado de Palestina al general Vo Nguyen Giap

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, en coordinación con la Oficina del Comité Central del Partido, el Ministerio de Defensa Nacional y la Embajada de Palestina en Vietnam, organizó hoy una ceremonia de entrega póstuma de la Orden del Estado de Palestina al general Vo Nguyen Giap.

Durante el acto, efectuado en la residencia del general Vo Nguyen Giap, ubicada en el número 30 de la calle Hoang Dieu, el embajador palestino, Saadi Salama, anunció la decisión e hizo entrega de la condecoración a título póstumo al legendario general vietnamita.

En su intervención, Saadi Salama destacó que esta prestigiosa distinción tiene como objetivo honrar la trascendencia histórica y la brillante trayectoria revolucionaria del general Vo Nguyen Giap, considerado un gran amigo del pueblo palestino.

Señaló que la condecoración constituye un reconocimiento y una muestra de gratitud por sus importantes contribuciones a las luchas por la independencia y la libertad de los pueblos oprimidos, así como por su firme apoyo a la justa causa del pueblo palestino.

Asimismo, subrayó que este homenaje expresa un profundo reconocimiento a la especial relación entre el general Vo Nguyen Giap y el difunto líder palestino Yasser Arafat, símbolo de la solidaridad y la sincera amistad entre ambos pueblos.

Por su parte, el viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, agradeció al Estado de Palestina y al presidente Mahmoud Abbas por la decisión de otorgar esta prestigiosa condecoración al general Vo Nguyen Giap, a la exvicepresidenta de Vietnam Nguyen Thi Binh y a otras destacadas personalidades vietnamitas, con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de la representación palestina en Vietnam.

Destacó que este gesto refleja claramente los tradicionales lazos de amistad y solidaridad que unen a ambos países y pueblos.

Asimismo, afirmó que el Presidente Ho Chi Minh y el general Vo Nguyen Giap han sido siempre admirados por las sucesivas generaciones de dirigentes y ciudadanos palestinos, y que la lucha vietnamita por la liberación nacional ha constituido una gran fuente de inspiración para el pueblo palestino.

Reiteró la posición constante de Vietnam de respaldar la justa causa del pueblo palestino y apoyar la solución de dos Estados como vía para alcanzar una paz duradera.

En esta ocasión, Phan Van Giang expresó además su confianza en que las relaciones entre Vietnam y Palestina continuarán desarrollándose positivamente en beneficio de ambos pueblos y contribuirán de manera activa a la paz y la cooperación regional e internacional.

Al recibir la condecoración en nombre de la familia, Vo Hong Nam manifestó su emoción y orgullo por la celebración de una ceremonia, coincidiendo además con el 115.º aniversario del natalicio del general Vo Nguyen Giap.

Con motivo de este acontecimiento, y a través del embajador palestino, la familia del General entregó al presidente Mahmoud Abbas un ejemplar del libro “Dien Bien Phu”, escrito por Vo Nguyen Giap y traducido al árabe./.