Efectúa Foro de la Juventud vietnamita en Japón

Osaka, Japón (VNA) - El primer Foro de la Juventud Vietnamita en Japón fue organizado por el Consulado General de Vietnam en Osaka, la Asociación General de Vietnamitas en la región de Kansai, en coordinación con la Asociación de Jóvenes y Estudiantes Vietnamitas en Japón (VYSA).



En el foro (Fuente: VNA)

En su discurso de apertura del evento, realizado la víspera bajo el tema “Juventud vietnamita en Japón - Aspiraciones en la nueva era”, Nguyen Kim Quy, vicepresidente del Comité Central de la Federación de la Juventud de Vietnam, subrayó el importante papel de los jóvenes vietnamitas en Japón en la nueva era.



Afirmó que la generación joven no solo es heredera, sino también pionera en la construcción de un puente entre Vietnam y Japón, contribuyendo al desarrollo común de ambos países.



Expresó su confianza en que, con su dinamismo, creatividad y espíritu de superación, los jóvenes vietnamitas en Japón desempeñarán un papel clave en la promoción de la cooperación económica, cultural y educativa, al tiempo que proyectan la imagen de un Vietnam moderno, integrado y en desarrollo.



Por su parte, Nguyen Hai Yen, representante del Consulado General de Vietnam en Osaka, destacó que el Foro de la Juventud Vietnamita en Japón es una actividad sumamente significativa en vísperas del 80º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y del Día Nacional (2 de septiembre).



Añadió que el foro también constituye una oportunidad para intercambiar experiencias y orientar las actividades de la comunidad juvenil en la región de Kansai en el futuro.



Le Thuong, presidenta de la Asociación General de Vietnamitas en Kansai y jefa del Comité Organizador, afirmó que el foro es un puente para difundir el patriotismo, las aspiraciones de desarrollo y la responsabilidad hacia el futuro del país de la joven generación vietnamita que vive lejos de la Patria.



Subrayó que la juventud vietnamita en el extranjero es la fuerza pionera en el intercambio internacional, la conexión del conocimiento, la difusión de la identidad cultural vietnamita y la contribución práctica a la integración y el desarrollo sostenible de la nación.



El programa incluyó dos sesiones de debate con las temáticas “Preservación del idioma vietnamita” y “Integración y aspiraciones”. A través de estas discusiones, coloquios y actividades de intercambio con los ponentes, el foro ofreció a los jóvenes vietnamitas la oportunidad de plantear preguntas, compartir aspiraciones y proponer iniciativas para construir, de manera conjunta, una visión de desarrollo de la comunidad juvenil vietnamita en Japón en el nuevo contexto.



El evento fue también una ocasión para poner en valor la cultura nacional, reflexionar sobre la enseñanza y la difusión del idioma vietnamita en la comunidad de connacionales residentes en el país del sol naciente, promover la cooperación científica y tecnológica, y transmitir el mensaje de una generación joven vietnamita valiente, integrada y con grandes aspiraciones de progreso./.