EE.UU. impulsa la búsqueda de personas desaparecidas en la guerra de Vietnam

Hanoi (VNA)- El Instituto del Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN (USABCI) anunció recientemente una subvención de más de 450.000 USD para brindar apoyo integral a los esfuerzos de Vietnam en la localización e identificación de personas desaparecidas tras la guerra.

La delegación de alto nivel de USABCI en una reunión con representantes de la Asociación de Amistad Vietnam-Estados Unidos, perteneciente a la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam. Foto: qdnd.vn



Implementado en el marco de la Iniciativa de Contabilidad de la Guerra de Vietnam (VWAI) del Gobierno estadounidense, el proyecto busca acelerar la identificación de las víctimas de la guerra mediante tecnología moderna, fortalecer los intercambios entre personas y profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos.



Para impulsar la iniciativa, una delegación de alto nivel del USABCI y representantes de las empresas participantes visitan Vietnam del 1 al 4 de este mes.



La delegación tiene previsto reunirse con altos funcionarios del gobierno vietnamita, representantes de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO) y realizar visitas de campo a centros operativos clave.



Margaret Hanson-Muse, presidenta y directora ejecutiva del Instituto del Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN, afirmó que apoyar los esfuerzos humanitarios, como la búsqueda de desaparecidos en la guerra, es una extensión natural del compromiso de la organización de fortalecer la confianza y la asociación a largo plazo entre Estados Unidos y Vietnam.



"El sector privado puede aportar capacidades prácticas en tecnología, logística e innovación para complementar los esfuerzos de reconciliación liderados por el gobierno de manera significativa y apolítica. Esta iniciativa demuestra cómo los gobiernos, las empresas y la sociedad civil pueden trabajar juntos para abordar las consecuencias del conflicto y, al mismo tiempo, construir relaciones más sólidas para el futuro", declaró.



El paquete de subvenciones incluye varios componentes estratégicos, entre ellos el suministro de equipos avanzados de identificación de ADN a precios preferenciales, junto con programas de capacitación especializada; la expansión de las actividades humanitarias y la transferencia de tecnologías estadounidenses a Vietnam; la mejora de las capacidades de análisis de ADN; y el apoyo técnico para garantizar la seguridad de los vuelos durante las operaciones de búsqueda en terrenos difíciles y zonas remotas.



La cooperación para abordar el legado de la guerra se ha considerado durante mucho tiempo una piedra angular de las relaciones entre los dos países, desempeñando un papel crucial en la reconciliación, la sanación y el fomento de la confianza entre ambos países.



A lo largo de los años, las agencias vietnamitas y estadounidenses han colaborado estrechamente en programas relacionados con el legado de la guerra, logrando importantes avances. Entre ellos, destacan la exitosa remediación de la contaminación por dioxinas en el aeropuerto de Da Nang y las labores de remediación en curso en el aeropuerto de Bien Hoa, así como programas de apoyo que han mejorado la calidad de vida de más de 30.000 víctimas del Agente Naranja/dioxinas y personas con discapacidad en seis provincias gravemente afectadas.



Ambas partes también han recuperado y repatriado conjuntamente más de 990 conjuntos de restos de militares estadounidenses desaparecidos durante la guerra de Vietnam y han organizado numerosos programas de capacitación para fortalecer la capacidad del personal involucrado en las labores de desminado posteriores a la guerra.



Organizaciones y particulares estadounidenses han aportado aproximadamente 800.000 páginas de documentos y objetos conmemorativos de la guerra relacionados con soldados vietnamitas fallecidos o desaparecidos, lo que ha contribuido a las operaciones de búsqueda y recuperación.



Estos logros reflejan el firme compromiso político de Vietnam y la cooperación constructiva y eficaz de Estados Unidos para abordar las consecuencias de la guerra./.