Editorial de VNA lanza libros fotográficos para conmemorar el XIV Congreso del Partido

La Editorial de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ha publicado una trilogía de libros fotográficos bilingües, en vietnamita e inglés, en saludo al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).



Portada del libro "Vietnam feliz". Foto: VNA



Estas obras incluyen: “Vietnam feliz”, “Vietnam: 40 años de renovación (1986-2026)” y “Vietnam, una franja de tierra y montañas”, realizadas con la dirección de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del PCV y la VNA.



El libro fotográfico "Vietnam feliz" tiene un fuerte enfoque humanista, retratando un país en paz, en proceso de renovación y desarrollo a través de 200 hermosas imágenes. Se divide en tres secciones: Un país hermoso, Festividades y turismo, y La paz en la vida cotidiana.



Las fotos transmiten el mensaje sobre el derecho a vivir, el respeto por la identidad cultural, y una sociedad estable y pacífica, que son la base de la felicidad. El libro tiene 204 páginas, con un diseño moderno y elegante.



Por su parte, "Vietnam: 40 años de renovación (1986-2026)" presenta los logros extraordinarios del país durante cuatro décadas de renovación bajo el liderazgo del Partido Comunista. Se trata de una gran revolución que marcó un punto de inflexión, cambiando el destino de la nación, sacando al país de la crisis socioeconómica, superando el bloqueo económico, integrándose profundamente en la comunidad internacional, y desarrollándose de manera estable paso a paso.



El libro está dividido en dos partes: El Partido inicia y lidera el proceso de renovación (1986-2006), y Continuar renovando e impulsando la industrialización y modernización (2006-2026).



Los textos precisos, junto con más de 500 fotos y documentos, reflejan los cambios significativos en la economía de Vietnam. Este volumen es un testimonio del desarrollo y una afirmación de la posición del país. El libro tiene 340 páginas, tapa dura, y una presentación solemne.



“Vietnam, una franja de tierra y montañas" es una compilación de las piezas ganadoras de dos concursos y exposiciones fotográficas a nivel nacional: "Orgulloso de una franja fronteriza" y "La patria junto a las olas" (2020-2025).



Las fotos reflejan la majestuosa belleza de la naturaleza y la vida cotidiana de las personas y soldados en las zonas fronterizas de la patria. El ejemplar tiene 224 páginas, tapa dura, con un diseño moderno y elegante.



Los tres libros fotográficos han sido publicados con el objetivo de promover la imagen de Vietnam y su gente, contribuyendo al mismo tiempo a construir la confianza y el deseo de una nación fuerte, civilizada y feliz. Esta serie también es un producto clave en la divulgación de información al exterior, contribuyendo a mejorar la confianza y la aspiración de construcción y defensa de la Patria socialista en su camino a la nueva era de prosperidad./.