Economía digital impulsa innovación de modelo de crecimiento

La economía digital se define como un pilar que genera capacidad y métodos de producción nuevos de calidad en el contexto que Vietnam entra en una fase de aceleración para cumplir el objetivo de convertirse en 2030 en un país en vías de desarrollo con industria moderna e ingresos medios-altos, y en 2045 en una nación desarrollada de ingresos altos.



Soluciones tecnológicas para vehículos eléctricos en la Exposición de Logros Nacionales (Foto: nhandan.vn)



En Vietnam, durante el período 2021-2025, la economía digital emergió como un pilar crucial en la Estrategia Nacional de Transformación Digital, especialmente tras la emisión por parte del Buró Político de la Resolución N.º 57-NQ/TW sobre avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional.



En 2025, la economía digital aportó el 14,02% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a unos 72,1 mil millones de dólares, un aumento de 1,64 veces con respecto a 2020. El país contaba con cerca de 80.000 empresas de tecnología digital. La proporción de contribución de la economía digital del sector servicios al PIB aumentó del 6,5% al 7,2%.



Según la Oficina Nacional de Estadísticas, la economía digital se desarrolla tanto en extensión como en profundidad, marcando diferencias de crecimiento en localidades como Bac Ninh, Thai Nguyen, Hai Phong y Phu Tho, donde su participación en el Producto Interno Bruto Regional (PIBR) supera el 20%.



El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, afirmó que el desarrollo de la economía digital busca renovar el modelo de crecimiento, reestructurar la economía y mejorar la productividad y la competitividad. Sin embargo, la economía digital actual consiste principalmente en la digitalización de sectores tradicionales, con un valor añadido local todavía bajo y una alta dependencia de empresas de inversión extranjera directa (IED) y plataformas transfronterizas. Para alcanzar el objetivo de que la economía digital represente al menos el 30% del PIB en 2030 y el 50% en 2045, su desarrollo debe profundizarse y generar un mayor valor añadido mediante innovaciones revolucionarias.



Basándose en nuevos medios de producción como los datos, la infraestructura digital y tecnologías como la inteligencia artificial (IA), la nube (Cloud), el Internet de las Cosas (IoT) y las plataformas digitales, la economía digital se considera el motor decisivo para alcanzar crecimientos de dos dígitos y reestructurar toda la economía.



Según el ministro de Información y Comunicación, Nguyen Manh Hung, el Estado debe actuar como "arquitecto jefe" para construir la estructura general de la economía digital nacional, en la cual las empresas tecnológicas son la fuerza de producción estratégica, que desarrolla la "columna vertebral" del espacio digital nacional, desde infraestructura de telecomunicaciones y centros de datos hasta plataformas digitales y soluciones de ciberseguridad.



Las empresas tecnológicas deben dominar las tecnologías centrales —desde el diseño, algoritmos, datos y propiedad intelectual hasta la capacidad de implementación a gran escala— no solo para servir al mercado interno, sino para integrarse profundamente en las cadenas de valor globales. El Estado debe facilitar esto mediante instituciones, estándares, mecanismos de contratación y el desarrollo del mercado digital para generar una demanda que permita el ascenso de las compañías vietnamitas.



Por otro lado, la economía de baja altitud emerge como una dirección de desarrollo con gran potencial, integrando la economía verde y la digital mediante vehículos aéreos no tripulados o aviones eléctricos para el transporte de personas y mercancías.



Según los expertos, este sector podría alcanzar una escala de 2-3 mil millones de dólares para 2030. Las recomendaciones se centran en construir una estrategia nacional clara, dominar las tecnologías base, invertir en infraestructura moderna, formar talento y ejecutar modelos piloto con la participación directa de las empresas antes de expandirlos a nivel nacional./.