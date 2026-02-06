Economía digital de Vietnam: Un pilar clave para el crecimiento en 2026

Hanoi (VNA) - La economía digital se ha consolidado como un motor fundamental para el crecimiento de Vietnam, con la meta de representar el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país para 2030.

Para lograrlo, es imprescindible avanzar en políticas, infraestructura y capital humano, transformando el enfoque de expansión en escala hacia una estrategia centrada en el incremento del valor agregado y la autonomía tecnológica de las empresas locales.

El concurso PV GAS 2025 UAV Cup busca impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas (Foto: qdnd.vn)

Crecimiento robusto y perspectivas de futuro



Según las proyecciones de la Oficina Nacional de Estadísticas, la economía digital de Vietnam ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos años. En 2025, el valor agregado de esta economía se situó en un 14,02% del PIB, equivalente a 72,1 mil millones de USD, lo que representó un aumento significativo respecto a los 43,9 mil millones de USD registrados en 2020.

El informe e-Conomy SEA 2025, publicado por Google, Temasek y Bain & Company, señaló que la economía digital del país alcanzó un valor de 39 mil millones de USD a finales de 2025, con un crecimiento interanual del 17%, posicionando a Vietnam como el segundo país con mayor tasa de expansión en el sudeste asiático.

Sectores como el comercio electrónico, las finanzas digitales, la logística inteligente y las plataformas digitales se han consolidado como los pilares de este crecimiento, mejorando los servicios públicos en línea, los pagos sin efectivo, y favoreciendo áreas como la educación y la salud digital.

Desigualdades regionales y sectores con gran potencial



A nivel local, se han evidenciado disparidades en el desarrollo digital entre las diferentes regiones. En 2025, cuatro provincias y ciudades superaron el 20% de valor agregado de la economía digital en su Producto Interno Bruto Regional (PIBR), destacándose Bac Ninh (46,3%), Thai Nguyen (29,53%), Phu Tho (22,71%) y Hai Phong (22,28%).

Las grandes urbes como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh también mostraron avances, con un 17,34% y 13,43%, respectivamente.

No obstante, estos avances reflejan diferencias en el desarrollo industrial, la infraestructura digital y la capacidad de atraer inversión, lo que indica la necesidad de un enfoque más equilibrado y coordinado en todo el territorio.

Desafíos a superar



A pesar de los logros alcanzados, la economía digital enfrenta varios retos. Si bien la digitalización de sectores tradicionales avanza, la innovación tecnológica en áreas clave aún es limitada. La dependencia de plataformas extranjeras continúa siendo elevada y muchas partes de la cadena de valor digital siguen fuera del control de empresas vietnamitas.

La ciberseguridad, la protección de datos personales y la privacidad se están convirtiendo en temas cada vez más críticos. Además, algunos sectores, como la veterinaria, la asistencia social y el cuidado de personas, presentan una digitalización muy baja, lo que representa tanto un desafío como una oportunidad de crecimiento.

Pham Minh Quang, director general de DolphinTour, destacó que más del 80% de los consumidores ahora buscan información y realizan reservas a través de plataformas digitales, lo que subraya la necesidad de que las empresas adapten sus modelos de negocio al entorno digital.

Sin embargo, el proceso de transformación digital enfrenta obstáculos importantes, como la falta de personal capacitado en habilidades digitales y los elevados costos iniciales de implementación tecnológica, lo que genera incertidumbre, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.

Propuestas para el futuro



Para alcanzar el objetivo de que la economía digital represente el 30% del PIB en 2030, los expertos sugieren un cambio en el enfoque del crecimiento, priorizando la calidad sobre la cantidad.

Es esencial continuar con la mejora de las políticas públicas y el marco legal en torno a la economía digital, incentivando la innovación y favoreciendo el desarrollo de modelos de negocio basados en datos y tecnologías clave que las empresas locales puedan controlar.

Asimismo, se requieren mecanismos regulatorios que garanticen una competencia justa, especialmente con las plataformas extranjeras, y protejan la soberanía digital del país.

Los programas de apoyo a la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de ecosistemas digitales intersectoriales y las políticas orientadas a formar recursos humanos altamente capacitados serán también claves para consolidar este proceso de transformación.

La economía digital, más allá de ser una tendencia inevitable, se perfila como un motor esencial para el crecimiento económico de Vietnam. Aprovechar las oportunidades que ofrece, junto con un mayor dominio tecnológico e innovación, será decisivo para el desarrollo rápido y sostenible del país en los próximos años./.



