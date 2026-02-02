Economía de Vietnam inicia 2026 con indicadores positivos

Hanoi (VNA) - La economía vietnamita registró señales positivas en el primer mes de 2026, sobre la base de la estabilidad del año anterior, los esfuerzos de reforma del entorno empresarial y el impulso de nuevos sectores de crecimiento.



El puerto internacional Gemalink en el sistema de puertos marítimos Cai Mep (Foto: VNA)

Según datos del Ministerio de Finanzas, se estima que más de 54 mil empresas se incorporaron o reintegraron al mercado en enero de 2026, lo que representa un aumento de aproximadamente el 62% en comparación con el mismo período del año anterior. Además, casi mil hogares comerciales se transformaron en empresas, equivalente a alrededor del 25% del total de transformaciones de todo 2025. Esta tendencia refleja una aceleración en la formalización de las actividades empresariales, en un contexto de reducción de barreras de entrada y costos de cumplimiento.



Por otro lado, la aduana reportó que en los primeros 15 días de enero, las exportaciones alcanzaron los 18,05 mil millones de dólares, un 9,6% más que en el mismo período de 2025, mientras que las importaciones ascendieron a 21,29 mil millones de dólares, con un fuerte aumento del 17,8%. Si bien las exportaciones disminuyeron un 24,2% en comparación con la segunda quincena de diciembre de 2025, mostraron una clara tendencia de recuperación interanual.

Los productos electrónicos, computadoras y sus componentes lideraron el crecimiento, con un aumento del 27,7%, seguidos por teléfonos y componentes (21,5%) y maquinaria y equipos (12,7%). El sector de empresas con inversión extranjera directa (IED) continuó siendo el pilar de las exportaciones, representando alrededor del 78% del total.



La directora de la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, Nguyen Thi Huong, señaló que el crecimiento del 8,02% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 refleja la fortaleza interna y la capacidad de adaptación de la economía vietnamita, proporcionando una buena base para el crecimiento en 2026 y años posteriores. Sin embargo, enfatizó que lograr un crecimiento elevado y sostenido en el nuevo período 2026-2030 requerirá esfuerzos excepcionales y la convergencia de múltiples condiciones importantes.



Nguyen Thi Huong subrayó que mantener la estabilidad macroeconómica es un requisito previo fundamental. Esto implica controlar la inflación, garantizar la seguridad de la deuda pública, mantener los grandes equilibrios de la economía y aplicar políticas fiscales y monetarias flexibles y prudentes. Además, es crucial movilizar y utilizar eficazmente los recursos, con la inversión pública centrada en infraestructuras clave y una ejecución presupuestaria oportuna, especialmente en proyectos nacionales importantes. La inversión privada debe fomentarse como un motor crucial del crecimiento, mientras que la IED debe ser selectiva, vinculada a la transferencia de tecnología y la protección ambiental.



Para mejorar la calidad y eficiencia del crecimiento, Nguyen Thi Huong abogó por una transición gradual de un modelo basado en gran medida en capital y mano de obra a uno centrado en la productividad, la eficiencia en la asignación de recursos y una reestructuración económica hacia la modernidad y sostenibilidad. La aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital, especialmente en sectores de alto valor añadido, es clave para aumentar la productividad laboral y la eficiencia del capital.



Desde la perspectiva de la comunidad empresarial surcoreana, el presidente honorario de la Asociación de Empresas de Corea en Vietnam (KOCHAM), Hong Sun, consideró que el crecimiento del 8,02% en 2025 es un “trampolín” psicológico crucial para que el país indochino alcance sus objetivos en el próximo período.



Aunque una tasa de crecimiento de dos dígitos (superior al 10%) para 2026-2030 es muy desafiante, los resultados de 2025 muestran que es factible, especialmente si Vietnam se centra en nuevos motores como la economía digital, la inversión en ciencia y tecnología y la transición verde, observó.



Hong Sun destacó que el dinamismo de 2025 ha convertido a Vietnam de una “opción preferente” a una “ubicación estratégica obligatoria” dentro de las cadenas de suministro de los conglomerados surcoreanos.



Las empresas surcoreanas están pasando de la “subcontratación para la exportación” a la “producción en profundidad y el desarrollo tecnológico” en el propio Vietnam, aprovechando las ventajas de una economía en auge, indicó.



Para lograr un alto crecimiento económico en 2026, el economista Nguyen Bich Lam, exdirector general de la Oficina Nacional de Estadísticas, enfatizó la necesidad de garantizar simultáneamente la estabilidad macroeconómica, movilizar y utilizar eficazmente los recursos, mejorar la calidad del crecimiento, perfeccionar las instituciones y fortalecer la capacidad de adaptación de la economía. Solo así se podrá asegurar un crecimiento alto vinculado a la estabilidad y al desarrollo sostenible a medio y largo plazo./.