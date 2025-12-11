Economía de Vietnam acelera a pesar de los desafíos

Hanoi (VNA) - A medida que se acerca el final del año, la economía de Vietnam mantiene una tendencia positiva, superando los efectos de los impactos externos y los desastres naturales. Con solo unas semanas restantes para concluir 2025, el país se prepara para cumplir con los objetivos de crecimiento establecidos para el período.

A pesar de enfrentar una serie de obstáculos, incluidos los efectos adversos de la situación económica global y los daños ocasionados por lluvias e inundaciones, la economía vietnamita ha demostrado una notable resiliencia.

Según el ministro de Finanzas, Nguyen Van Thang, el país ha atravesado un “impacto doble”, enfrentando tanto factores externos desfavorables como desastres naturales imprevistos.

Sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora son positivos. En la reunión del Gobierno de noviembre, el primer ministro Pham Minh Chinh destacó que la situación económica sigue siendo alentadora, con un rendimiento mensual que mejora mes a mes y un balance de 2025 que supera el de 2024.

Los datos económicos de los primeros 11 meses del año muestran un crecimiento sostenido en varios sectores. El Índice de Producción Industrial (IPI) de noviembre experimentó un aumento del 2,3% respecto al mes anterior y del 10,8% en comparación con el mismo período de 2024. Las exportaciones de Vietnam, por su parte, alcanzaron los 430,14 mil millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 16,1%.

El consumo interno también sigue en ascenso. Las ventas minoristas y los ingresos por servicios al consumidor aumentaron un 9,1% en comparación con el año 2024, confirmando la recuperación del mercado doméstico.

Además, el número de empresas que se han incorporado o reincorporado al mercado alcanzó las 275.592, un 26,1% más que el año pasado, lo que refleja un crecimiento de la confianza empresarial en el país.

El ministro Nguyen Van Thang aseguró que la economía ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica, controlando la inflación y asegurando los grandes equilibrios fiscales.

El Índice de Gestores de Compras (PMI) de Vietnam para noviembre se ubicó en 53,8 puntos, un indicador de crecimiento positivo en la manufactura, a pesar de los retos logísticos provocados por las tormentas.

Según Andrew Harker, director económico de S&P Global Market Intelligence, la industria vietnamita podría seguir creciendo en los próximos meses, especialmente cuando las empresas pongan al día los proyectos retrasados debido al mal tiempo.

Aunque los resultados hasta ahora son positivos, Nguyen Van Thang advirtió que todavía existen desafíos importantes a medida que se acerca el final del año.

La ejecución del presupuesto de inversión pública ha alcanzado solo el 60,6% de lo planificado, mientras que varios proyectos clave se han visto retrasados por inundaciones y deslizamientos de tierra. Además, la inversión privada no ha alcanzado las expectativas, y el país aún enfrenta dificultades en atraer grandes proyectos de inversión extranjera directa (IED).

Para alcanzar el objetivo de un crecimiento del 8% este año, se necesitará un esfuerzo adicional en sectores clave como la inversión, el consumo y las exportaciones. La aceleración de la ejecución de la inversión pública es fundamental, por lo que el Gobierno ha emitido una directiva para acelerar los procesos en los últimos meses de 2025./.