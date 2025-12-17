Dos escritores vietnamitas ganan Premio de Literatura del Sudeste Asiático 2024-2025

Bangkok (VNA) - Los escritores vietnamitas Nguyen Tham Thien Ke y Pham Thi Xuan Ban (Y Ban) fueron distinguidos la noche del 16 de diciembre en Bangkok, Tailandia, con el Premio de Literatura del Sudeste Asiático (SEA Write Award) 2024–2025.

Escritores homenajeados en la Ceremonia del Premio de Literatura del Sudeste Asiático (SEA Write Award) 2024–2025. (Foto: VNA)

La ceremonia reunió a autores y poetas de ocho países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El galardón, que este año celebra su 46.º aniversario, reconoce obras literarias sobresalientes y destaca la relevancia de la literatura en la vida cultural regional.

Bajo el auspicio de la familia real tailandesa, SEA Write Award se ha consolidado como uno de los premios más prestigiosos del sudeste asiático, visibilizando el talento de múltiples generaciones de autores.

Durante la entrega, Dhipavadee Meksawan, presidenta del comité organizador, afirmó que el premio honra voces literarias destacadas y obras que reflejan la profundidad humana, enriqueciendo la vida cultural y espiritual de la región.

Nguyen Tham Thien Ke recibió el galardón por su colección de relatos “Una temporada de verano bajo los árboles”, que aborda la indiferencia en la vida moderna, la soledad y los recuerdos de los soldados que regresan. Y Ban fue reconocida por “En la cima del cielo”, obra que retrata diversas facetas de la condición humana.

Como novedad, la ceremonia presentó la canción oficial del SEA Write, “El poder de la escritura” (The Power of the Write), con letra del poeta tailandés Naowarat Pongpaiboon, interpretada por primera vez por la Orquesta Sinfónica Real de Bangkok, reforzando la conexión cultural entre los países de la ASEAN./.