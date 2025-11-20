Dong Thap, Vietnam (VNA)- La provincia de Dong Thap está implementando activamente soluciones para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), con el objetivo de eliminar la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea.



Dong Thap supervisa de cerca actividad de barcos pesqueros. (Foto: VNA)



La provincia continúa promoviendo la educación y concientización de los pescadores sobre el cumplimiento de la ley y mantiene un control estricto sobre los barcos pesqueros en el mar.



La provincia gestiona su flota pesquera, elaborando una lista de los barcos que no cumplen con los requisitos para operar, como los que no están registrados, no tienen licencia, no han instalado equipos de monitoreo de la trayectoria (VMS) o no están autorizados para pescar.



Se exige que las autoridades competentes inspeccionen estos barcos y no les permitan operar. La provincia también ha completado al 100% el proceso de otorgar licencias, registrar los barcos, instalar dispositivos VMS y marcar la identidad de todos los barcos pesqueros que están operando.



Especialmente, la provincia monitorea el 100% de los barcos pesqueros que operan en aguas profundas, prestando especial atención a aquellos buques con mayor riesgo, y toma medidas estrictas contra los barcos que pierden la señal del VMS durante más de 6 horas o que violan las fronteras marítimas internacionales.



Dong Thap colabora con el Comando de la Guardia Costera para manejar rápidamente las situaciones en el mar y hacer públicas las listas de barcos con alto riesgo de violar las normas.



La provincia también supervisa el transbordo de productos pesqueros en el mar y actúa contra los barcos que violan las regulaciones sobre la carga y descarga de productos pesqueros en los puertos.



Dong Thap aplica estrictamente las normativas de verificación y trazabilidad de los productos pesqueros mediante el sistema eCDT, garantizando la transparencia en las exportaciones de productos pesqueros.



Desde 2024, la provincia ha completado la concesión de licencias para 1.298 barcos, alcanzando una tasa de 100%. Actualmente, la provincia tiene 209 barcos que no cumplen con los requisitos para obtener licencias, y estos barcos son monitoreados de cerca. La provincia cuenta también con 2 puertos pesqueros de tipo II y 28 instalaciones de compra y procesamiento de productos pesqueros, los cuales supervisan la producción mediante el sistema eCDT.



Además, la localidad ha instalado equipos VMS en el 100% de los barcos pesqueros activos. Hasta la fecha, 897 barcos han instalado con éxito los dispositivos mientras que las embarcaciones restantes no lo han hecho porque están dañadas o ya no están en operación.



El vicepresidente del Comité Popular de la provincia, Nguyen Thanh Dieu, afirmó que desde 2024 no se han reportado barcos pesqueros de Dong Thap involucrados en la pesca ilegal en aguas internacionales, gracias a la efectiva labor de concientización y supervisión. La provincia continuará implementando campañas de control intensivo para erradicar de forma definitiva las violaciones./.