Dong Nai promueve la formación de ciudadanos digitales a través de iniciativas innovadoras

Miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y jóvenes de la comuna de Chon Thanh (ciudad de Dong Nai) apoyan a los ciudadanos en la realización de trámites administrativos. Foto: Nhat Binh - VNA

Bajo el lema "Cada miembro es un embajador digital", la ciudad survietnamita de Dong Nai impulsa el Movimiento de Alfabetización Digital mediante diversos modelos prácticos que permiten a la población fortalecer sus competencias tecnológicas, fomentar una comunidad de ciudadanos digitales y avanzar hacia la transformación digital y la construcción de una ciudad moderna y sostenible.



Uno de los principales logros del movimiento ha sido la puesta en marcha de numerosos modelos innovadores desde las comunidades locales, orientados a facilitar el acceso a la tecnología, promover el uso de los servicios públicos en línea y mejorar la calidad de la atención que brindan las instituciones gubernamentales.



Nguyen Thai Son, subdirector del Centro de Servicios Administrativos Públicos del barrio de Binh Phuoc, en Dong Nai, explicó que este barrio, con cerca de 115 mil habitantes, ha creado un Equipo de Respuesta Tecnológica encargado de apoyar a los ciudadanos en la realización de trámites administrativos en el entorno digital.



Según él, los integrantes del equipo están distribuidos por zonas específicas y preparados para ofrecer asistencia incluso a domicilio cuando es necesario, especialmente a personas mayores, ciudadanos con poca experiencia en el uso de teléfonos inteligentes o quienes residen lejos de los centros administrativos.



Además del personal de las administraciones locales, la ciudad también ha movilizado a miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, así como a estudiantes y voluntarios, para sumarse a esta iniciativa.



Bajo el espíritu de "cada estudiante es un embajador digital", los equipos del programa "Verano Digital" recorren los barrios para enseñar a la población a utilizar teléfonos inteligentes, instalar aplicaciones esenciales, acceder a los servicios públicos en línea, realizar pagos sin efectivo y aprovechar las plataformas digitales para mejorar su calidad de vida.



Phan Le Duy, estudiante de la Universidad Tecnológica de Dong Nai, contó que durante la campaña de este año él y otros voluntarios visitaron casa por casa en la comuna de Thanh Son para ofrecer orientación directa sobre el uso de teléfonos móviles, la instalación de aplicaciones y el manejo de plataformas digitales. También expresó su deseo de seguir llevando el entusiasmo de los jóvenes a las zonas más remotas, facilitando el acceso de la población a la tecnología.



Por su parte, Nguyen Tran Phuong Ha, subsecretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh de la ciudad, presidenta de la Asociación de Estudiantes y del Consejo de la Organización de Jóvenes Pioneros de Dong Nai, informó que la campaña "Verano Digital" se llevó a cabo en las 95 comunas y barrios, con una amplia participación de jóvenes, estudiantes y universitarios.



Los equipos prestaron apoyo tanto en los Centros de Servicios Administrativos Públicos como directamente en las comunidades, orientando a los ciudadanos en el uso de plataformas digitales, la actualización de sus cuentas VNeID y la realización de trámites administrativos en línea.



Tras un año de implementación, el movimiento "Alfabetización Digital para la Ciudadanía" ha recibido una respuesta muy positiva por parte de la población. Muchas personas que antes apenas tenían conocimientos tecnológicos ahora pueden realizar de forma autónoma los trámites públicos en línea desde sus propios teléfonos móviles.



Nguyen Thi Thuong, de 57 años y residente en el distrito de Binh Phuoc, relató que anteriormente dependía de sus familiares para realizar los trámites administrativos. Gracias al apoyo del Equipo de Respuesta Tecnológica, aprendió a utilizar su cuenta VNeID, presentar solicitudes y consultar los resultados de manera virtual.



De acuerdo con Nguyen Thai Son, subdirector del Centro de Servicios Administrativos Públicos del distrito de Binh Phuoc, el modelo del Equipo de Respuesta Tecnológica ha sido ampliamente valorado por la ciudadanía debido a su cercanía, rapidez y eficacia. Como muestra de estos resultados, el distrito obtuvo la puntuación máxima de 10 sobre 10 en el índice de satisfacción del Portal Nacional de Servicios Públicos, un reconocimiento que impulsa a las autoridades a seguir perfeccionando la calidad de sus servicios.



Le Truong Son, vicepresidente del Comité Popular de la ciudad de Dong Nai, señaló que los departamentos, organismos y las 95 comunas y distritos han alcanzado prácticamente cuatro de los cinco objetivos establecidos en el programa. Como resultado, la población ha mejorado de forma notable su nivel de concienciación y sus competencias digitales, contribuyendo al avance de la transformación digital, la consolidación del gobierno digital y la mejora de la calidad de los servicios públicos.



De cara al futuro, la ciudad concentrará sus esfuerzos en fortalecer las capacidades digitales de grupos específicos, como estudiantes, trabajadores, agricultores, funcionarios y empleados públicos, más allá de la simple difusión de conocimientos tecnológicos. Los programas estarán orientados a promover la aplicación práctica de la tecnología, la inteligencia artificial y las habilidades digitales en el estudio, la producción y el trabajo, con el propósito de aumentar la productividad, la calidad y la eficiencia.



La ciudad de Dong Nai ha decidido mantener el Movimiento de Alfabetización Digital, evaluando periódicamente su impacto y reconociendo de manera oportuna a las organizaciones e individuos que destaquen por sus iniciativas innovadoras y sus aportes al desarrollo de una sociedad digital./.