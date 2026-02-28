Dominios ".vn" de dos caracteres, poco comunes, se subastarán por primera vez

Foto ilustrativa (Fuente: Vietnam+)

Vietnam celebrará en 2026 su primera subasta pública de nombres de dominio “.vn” de dos caracteres, un hito que busca liberar el valor de estas escasas direcciones digitales nacionales.



El Centro de Información de la Red de Internet de Vietnam (VNNIC), adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, informó que las subastas se llevarán a cabo en dos rondas, previstas para marzo y junio.



En la primera fase se pondrán a disposición 50 dominios “.vn” de dos caracteres mediante sesiones de puja en línea del 18 al 20 de marzo. Cada dominio tendrá un precio inicial de 10 millones de VND (383 dólares), sin incluir el IVA ni otros impuestos y tasas legales.



El VNNIC destacó que los dominios de dos caracteres dentro del espacio de nombres nacional “.vn” constituyen un recurso limitado y altamente valorado por su brevedad, facilidad de uso y fuerte potencial de marca. La subasta ofrecerá una cartera variada, organizada según relevancia comercial, sectores económicos y atractivo en la cultura digital.



Una de las categorías incluye dominios asociados a iniciales de marcas reconocidas, como mb.vn, lg.vn, hc.vn, cj.vn, jd.vn y jt.vn, considerados activos estratégicos para la protección de marca y la expansión en el entorno digital.



Otro grupo reúne nombres vinculados a sectores específicos, como ot.vn (automoción), dd.vn (telefonía móvil), fa.vn (finanzas), gc.vn (golf) y ex.vn (importación-exportación), que ofrecen ventajas claras para el posicionamiento en industrias concretas.



Un tercer segmento se orienta a tendencias sociales y digitales, con dominios como 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn y em.vn, combinaciones breves y llamativas con alto potencial de viralización en internet.



Asimismo, las combinaciones ultracompactas de letras y números, como p1.vn, j2.vn, t7.vn y g8.vn, podrían resultar especialmente atractivas para empresas tecnológicas e inversores digitales que buscan identificadores modernos y distintivos a largo plazo.



La subasta abierta tiene como objetivo optimizar el uso de los recursos nacionales de internet, garantizando al mismo tiempo transparencia e igualdad de acceso para empresas e inversores interesados en consolidar identidades digitales únicas dentro del ecosistema “.vn”.



Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Vietnam para reforzar el valor y la competitividad de su dominio nacional, apoyar a las empresas en el fortalecimiento de sus marcas digitales y acelerar el desarrollo de la infraestructura de la economía digital del país./.