Do Van Chien nombrado vicesecretario permanente del Comité del Partido en el Parlamento

Hanoi, 04 nov (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, asistió esta mañana al acto de anuncio de la decisión del Buró Político (BP) sobre la designación del miembro del BP, Do Van Chien como vicesecretario permanente del Comité del Partido en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

La decisión fue leída por Hoang Dang Quang, subdirector permanente del Departamento de Organización del Comité Central del Partido, en representación del Buró Político.

Van Chien, quien es también secretario del Comité Central PCV, secretario del Comité partidista del Frente de la Patria y las organizaciones de masas a nivel central, y titular del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, deja de formar parte del Secretariado del Comité Central del PCV del XIII mandato, del Buró Ejecutivo y del Comité Permanente de la mencionada militancia del mandato 2020-2025.

El alto funcionario se incorporará al Buró Ejecutivo, al Comité Permanente de la organización del Partido en el Parlamento y asumirá el cargo de vicesecretario permanente de esa instancia partidista para lo que resta del mandato 2020-2025.

El Buró Político también decidió que Nguyen Khac Dinh, miembro del Comité Central del PCV, vicesecretario permanente del Comité del Partido en el Parlamento y vicepresidente del órgano legislativo de la XV Legislatura, deje de ejercer el cargo de vicesecretario permanente de esta militancia.

Al entregar la decisión, To Lam subrayó que, en cumplimiento de las orientaciones del Partido y en preparación para la exitosa organización del XIV Congreso Nacional, el Buró Político ha procedido a reasignar y designar a varios miembros del Buró Político y del Secretariado para cumplir nuevas responsabilidades.

Destacó que Van Chien ha tenido una trayectoria revolucionaria marcada por su madurez desde las actividades prácticas en la base, con amplia experiencia en la movilización y organización de masas, y ha participado, junto con el Buró Político y el Secretariado, en la dirección de múltiples ámbitos de trabajo del Partido y del país durante largo tiempo. En todas las funciones asignadas, ha mostrado gran esfuerzo y ha cumplido sus tareas de manera sobresaliente, especialmente en su desempeño como miembro del Buró Político, del Secretariado y presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam.

Su designación para incorporarse al Comité partidista del Parlamento refleja la confianza del Partido en su capacidad para fortalecer el liderazgo de la organización política y promover el papel y la posición de la Asamblea Nacional dentro del sistema político, enfatizó.

El secretario general expresó su deseo de que, en su nuevo cargo, Van Chien junto con otros miembros del Comité partidista del Parlamento, mantengan la tradición de unidad, fortalezca la cooperación y complete con éxito las misiones asignadas.

Por su parte, Van Chien manifestó su honor por la confianza depositada por el Buró Político al asignarle esta nueva responsabilidad. Afirmó que se trata no solo de un gran honor, sino también de una exigente misión que requiere dedicación, esfuerzo constante y disciplina para cumplir plenamente las tareas encomendadas.

Aseguró que continuará estudiando, perfeccionando su ética, renovando los métodos de trabajo, promoviendo el espíritu de unidad, dedicación y compromiso, y manifestó su deseo de seguir recibiendo la orientación y el apoyo del Buró Político, del Secretariado, del secretario general To Lam, del presidente del Parlamento Tran Thanh Manh, así como la cooperación estrecha de otras entidades concernientes para cumplir exitosamente sus responsabilidades./.