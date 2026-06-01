Discurso del líder vietnamita en Shangri-La pone de relieve la diplomacia proactiva del país, según experto

Kuala Lumpur (VNA) – El discurso inaugural del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, en el XXIII Diálogo de Shangri-La transmitió un mensaje contundente que refleja la combinación de una diplomacia proactiva con una visión integral orientada al desarrollo nacional, afirmó Enzo Sim Hong Jun, investigador especializado en historia y defensa del Sudeste Asiático radicado en Malasia.



El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, interviene en el XXIII Diálogo de Shangri-La. (Fuente: VNA)





En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Malasia, Enzo destacó que la intervención logró equilibrar las preocupaciones relacionadas con la seguridad regional y la ambiciosa agenda económica de Vietnam, sustentada en tres pilares clave: la autonomía estratégica, las aspiraciones nacionales de crecimiento y la diplomacia económica y tecnológica.



Asimismo, señaló que la política exterior vietnamita reafirma su compromiso con una línea diplomática independiente y autosuficiente, evitando alinearse con ninguna de las grandes potencias en competencia y subrayando, al mismo tiempo, el respeto al derecho internacional y el papel central de la ASEAN.



Según el investigador, la visión expuesta por el dirigente vietnamita en este prestigioso foro internacional de seguridad vincula estrechamente la estabilidad de Asia-Pacífico con la meta de convertir a Vietnam en un país de altos ingresos para 2045 mediante un crecimiento económico sólido y sostenido.



Más allá de los enfoques tradicionales de defensa, el discurso también puso énfasis en la resiliencia de las cadenas de suministro, la transformación digital y las tecnologías verdes, prioridades que ya se han materializado en acuerdos de cooperación tecnológica y logística suscritos con Singapur, apuntó el experto.



La participación del máximo líder vietnamita en uno de los principales foros de seguridad de la región y del mundo también transmitió una señal clara a socios e inversionistas internacionales sobre la estabilidad política del país, su compromiso con una agenda de reformas bien definida y su disposición a seguir ampliando las oportunidades de negocios.



A juicio del investigador, la intervención de apertura fortaleció notablemente la posición geopolítica de Vietnam, consolidando su papel como una potencia intermedia activa, capaz de desenvolverse con eficacia en un entorno geopolítico complejo y de contribuir de manera significativa a los debates estratégicos en la región del Indo-Pacífico.



Además, añadió que la incorporación de la diplomacia económica en un foro centrado en la defensa ha reforzado la imagen de Vietnam como un destino líder, estable y confiable para empresas tecnológicas occidentales y regionales interesadas en diversificar sus cadenas de producción y suministro.



El investigador también observó que, al mantener relaciones equilibradas con las principales potencias y promover el papel central de la ASEAN, Vietnam logra maximizar beneficios en múltiples ámbitos, desde la cooperación en seguridad hasta la transferencia tecnológica y el comercio sostenible.



Enzo concluyó que el discurso del secretario general y presidente To Lam en el Diálogo de Shangri-La 2026 no solo reflejó una nueva etapa de diplomacia orientada a la seguridad, sino que también puso de manifiesto que la participación activa en los asuntos globales constituye una herramienta fundamental para garantizar el desarrollo futuro de Vietnam./.