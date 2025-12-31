Dirigentes vietnamitas envían felicitaciones por el 67.º Día Nacional de Cuba

Hanoi, (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el presidente del país, Luong Cuong, enviaron hoy mensaje de felicitación al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con motivo del 67.º aniversario del Día Nacional del país caribeño (1 de enero).



Por el mismo motivo, el primer ministro Pham Minh Chinh remitió un mensaje de congratulación a su homólogo cubano, Manuel Marrero Cruz, mientras que el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, extendió felicitaciones a Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.



El mismo día, el canciller de Vietnam, Le Hoai Trung, envió un mensaje de felicitación al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla./.