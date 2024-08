Dirigentes rusos felicitan y aprecian prestigio del máximo dirigente de Vietnam

Moscú (VNA)- El sitio web oficial del Kremlin citó hoy las felicitaciones del presidente ruso, Vladimir Putin, al jefe de Estado vietnamita , To Lam, con motivo de su elección como secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV).



El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam (entonces presidente de Vietnam) (en la derecha), y el presidente ruso, Vladimir Putin, se tomaron una foto juntos, junio de 2024. (Foto : VNA)

Además de congratular al dirigente vietnamita, Vladimir Putin enfatizó también que el resultado de la reunión del Comité Central del PCV evidenció el “alto prestigio político” del máximo dirigente partidista de Vietnam y también el reconocimiento a los aportes de To Lam a la garantía del desarrollo socioeconómico y el impulso de la posición del país en la arena internacional.



Por otra parte, el presidente ruso expresó su esperanza de que las dos partes continúen "un diálogo constructivo y cooperen juntas en las agendas bilaterales e internacionales".



Asimismo, expresó su mejor deseo al secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, y manifestó la certidumbre de que el dirigente logre muchos éxitos en las actividades partidistas y estatales.



El mismo día, el sitio web del Partido Comunista de Rusia también publicó felicitaciones de su titular, Guennadi Ziugánov, quien subrayó que tal resultado es fruto de años de esfuerzos de To Lam por el beneficio de la nación y del pueblo.



Ratificó la certeza de que bajo el liderazgo del máximo dirigente partidista y presidente de Vietnam, To Lam, el PCV, que es fiel a las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh, seguirá cosechando éxitos en la causa de la renovación e implementando de forma satisfactoria la resolución del XIII Congreso Nacional del PCV, impulsada por el extinto secretario general Nguyen Phu Trong.



Asimismo, abogó por que la amistad fraternal y la cooperación integral entre los dos partidos y dos pueblos se sigan fortaleciéndo.



Con anterioridad, muchos periódicos del país euroasiático informaron sobre la elección del presidente To Lam como secretario general del PCV con 100% de los votos a favor./.