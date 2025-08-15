Dirigentes partidistas vietnamita y camboyano mantienen conversaciones telefónicas

Hanoi (VNA) El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy una llamada telefónica con el presidente del Partido Popular de Camboya y titular del Senado, Samdech Techo Hun Sen, para discutir medidas destinadas a fortalecer las relaciones bilaterales.



Durante la conversación telefónica, los dirigentes se informaron mutuamente sobre la situación de cada Partido y país e intercambiaron la situación regional e internacional y una serie de contenidos de interés mutuo.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, sostuvo una llamada telefónica con el presidente del Partido Popular de Camboya y titular del Senado, Samdech Techo Hun Sen. (Fuente: VNA)





También revisaron y evaluaron los resultados de la cooperación en los últimos tiempos y acordaron direcciones clave en aras de profundizar aún más la colaboración entre ambos Partidos y países en el futuro.



Expresaron su satisfacción por los importantes resultados alcanzados en la Reunión de Alto Nivel entre los dos Partidos y el Encuentro de Alto Nivel entre los tres líderes de los Partidos de Vietnam - Camboya - Laos en febrero de 2025.



Acordaron continuar fortaleciendo las relaciones a través de los canales del Partido y del Estado, consolidar la confianza política e incrementar los intercambios de visitas de alto nivel y las a nivel ministerial, ramal y local.

Asimismo, abogaron por impulsar los mecanismos de cooperación existentes, así como otros acuerdos de alto nivel; seguir compartiendo información de manera oportuna, consultarse mutuamente sobre temas internacionales y regionales y los relacionados con las relaciones bilaterales, como contribución al desarrollo cada vez más sustancial de los nexos entre los Partidos y países en el nuevo período, sirviendo a los intereses prácticos de los pueblos.



En un ambiente amistoso, el Secretario General To Lam felicitó a Camboya por los logros de desarrollo socioeconómico que ha alcanzado en los últimos años, bajo el sabio liderazgo del Partido Popular y el Gobierno Real del país, contribuyendo a mejorar el nivel de la vida de las personas.



El líder partidista vietnamita aplaudió los progresos positivos que Camboya y Tailandia han logrado en relación con la cuestión fronteriza entre ambas naciones.



A la vez, Hun Sen agradeció al Secretario General To Lam por su invitación y anunció que asistirá al 80º Aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945 - 2 de septiembre de 2025), al mismo tiempo, valoró altamente el profundo significado del acontecimiento, el cual demuestra la fuerza de la gran unidad nacional, el espíritu heroico y la voluntad indomable del pueblo vietnamita en las guerras de resistencia a largo plazo contra los invasores extranjeros y por la independencia nacional.



Además, expresó su confianza en que Vietnam se desarrolle de manera constante, entre en una nueva era, la del ascenso del pueblo, y alcance los dos objetivos de 100 años establecidos.



Respecto a la situación internacional y regional, ambos dirigentes intercambiaron y compartieron puntos de vista sobre temas de interés mutuo.



El Secretario General To Lam destacó que las disputas deben resolverse por medios pacíficos, de conformidad con el derecho y las prácticas internacionales, e hizo hincapié en la importancia de promover el papel central de la ASEAN por la paz, la estabilidad, la cooperación y la prosperidad en la región y el mundo./.