Dirigentes del Partido y del Estado rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh

Hanoi (VNA) – Los máximos dirigentes del Partido Comunista, del Estado, del Gobierno, de la Asamblea Nacional y del Frente de la Patria de Vietnam rindieron hoy homenaje al Presidente Ho Chi Minh en el Mausoleo que lleva su hombre en Hanoi, con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional (2 de septiembre).

Los máximos dirigentes de Vietnam rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

En el acto estuvieron presentes los miembros del Buró Político: el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam; el presidente del Estado, Luong Cuong; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu; y el secretario del Comité Central del PCV y presidente del Comité Central del Frente de la Patria, Do Van Chien.

También asistieron a la actividad los exidirigentes del país, junto con representantes de distintos ministerios y organismos centrales.

Los delegados expresaron su infinita gratitud y profundo respeto por las inmensas contribuciones del Presidente Ho Chi Minh a la causa revolucionaria del Partido y de la nación.

Hace 80 años, el 2 de septiembre de 1945, en la Plaza Ba Dinh en Hanoi, el Presidente Ho Chi Minh proclamó la Declaración de Independencia, que marcó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam (hoy República Socialista de Vietnam). Ese histórico documento expresó con firmeza la aspiración del pueblo vietnamita a la independencia nacional y su determinación de movilizar todas sus fuerzas físicas y espirituales, incluso sacrificando vidas y bienes, para salvaguardar la libertad y la independencia.

Todo el Partido, el ejército y el pueblo de Vietnam están determinados a seguir fielmente el camino trazado por el Presidente Ho Chi Minh, aplicando de manera creativa su pensamiento para impulsar la causa revolucionaria que dejó como legado, alcanzando nuevas alturas y situándose al mismo nivel que las grandes potencias del mundo./.