Dirigentes del Partido y del Estado de Vietnam rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh

Hanoi (VNA)- Una delegación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el Presidente, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Frente de la Patria colocó ofrendas florales y rindió tributo al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo, así como a los Héroes y Mártires en el Monumento de la calle Bac Son, en Hanoi.



Una delegación de dirigentes y exdirigentes del Partido y Estado rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo. (Fuente: VNA)



La actividad se llevó a cabo con motivo del 80º aniversario de la fundación de la Seguridad Pública Popular de Vietnam (19 de agosto de 1945 – 2025) y del 20º aniversario del Día de Defensa de la Seguridad Nacional de todo el pueblo.



La ceremonia contó con la presencia del secretario general del Partido, To Lam, el presidente Luong Cuong, el primer ministro Pham Minh Chinh, el titular de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man, el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Tran Cam Tu, junto con numerosos dirigentes y exlíderes del Partido y del Estado.



Los delegados expresaron profundo agradecimiento al Presidente Ho Chi Minh, líder genial y héroe de la Liberación Nacional, quien dedicó toda su vida a la causa del pueblo y la nación.



A lo largo de toda su vida revolucionaria, el Presidente Ho Chi Minh siempre dedicó un afecto especial y una dirección constante, cercana y concreta a la Seguridad Pública Popular.

Una delegación de dirigentes y exdirigentes del Partido y Estado rinde homenaje a héroes y mártires en el Monumento de la calle Bac Son, en Hanoi. (Fuente: VNA)

Durante 80 años de construcción y desarrollo, la Seguridad Pública Popular ha confirmado su esencia revolucionaria y su papel como fuerza de combate leal y confiable del Partido, el Estado y el pueblo. El cuerpo se compromete a seguir siendo absolutamente fiel a la Patria, al Partido y al pueblo, y a cumplir con excelencia toda tarea encomendada.



Ese mismo día, una delegación de la Comisión Central de Seguridad Pública y del Ministerio de Seguridad Pública, encabezada por el general Luong Tam Quang, miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública, también rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh y a los Héroes y Mártires en Hanoi./.