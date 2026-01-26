Dirigentes de Vietnam y Laos fortalecen amistad especial y cohesión estratégica

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostuvo hoy una reunión con el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente del país, Thongloun Sisoulith, quien realiza una visita de Estado a Vietnam.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del país, Thongloun Sisoulith. Foto: Duong Giang – VNA



Durante el encuentro en Hanói, el jefe del Gobierno vietnamita expresó su calurosa bienvenida al dirigente laosiano y a la delegación de alto nivel que le acompaña, considerando la visita como un gesto de los profundos sentimientos del pueblo laosiano hacia Vietnam.



Pham Minh Chinh destacó la gran importancia de esta visita, que tiene lugar inmediatamente después de los exitosos congresos nacionales de ambos partidos y en vísperas de las próximas elecciones parlamentarias y locales. Reafirmó la determinación de los dirigentes de ambas naciones de preservar y desarrollar la relación especial Vietnam-Laos.



El primer ministro felicitó a Thongloun Sisoulith por su reelección como secretario general del PPRL del XII mandato, reflejo de la gran confianza y el alto aprecio del Partido, Estado y pueblo laosiano hacia sus contribuciones a la causa revolucionaria de Laos. Manifestó su firme confianza de que, bajo el liderazgo del PPRL, el país continuará manteniendo la estabilidad política, superando gradualmente las dificultades e implementando con éxito las resoluciones de su XII Congreso Nacional y su X Plan quinquenal de desarrollo socioeconómico.



Panorama de la cita. Foto: Duong Giang – VNA



Por su parte, el máximo dirigente laosiano felicitó los grandes logros históricos e integrales alcanzados por Vietnam en los últimos 80 años, especialmente durante el XIII mandato del Partido Comunista de Vietnam (PCV). Elogió el papel de liderazgo y la gestión decidida y efectiva del Gobierno vietnamita, encabezado por el primer ministro Pham Minh Chinh, en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la promoción del crecimiento, la mejora de la vida de la población y la elevación del prestigio e imagen internacional de Vietnam.



Ambos dirigentes expresaron su satisfacción por el continuo fortalecimiento y profundización de los lazos bilaterales. Coincidieron en que, a pesar del complejo contexto internacional y regional, la relación mantiene un impulso de desarrollo positivo y sustancial. Subrayaron que la implementación rigurosa de los acuerdos de alto nivel por parte de ministerios, sectores y localidades ha contribuido significativamente al desarrollo socioeconómico y ha traído beneficios tangibles a ambos pueblos.



Al intercambiar sobre la cooperación bilateral, los dirigentes concordaron en la necesidad de impulsarla de manera más sólida, efectiva y sustancial en el futuro, para que la cooperación económica se convierta en un pilar fuerte y acorde con el excepcional nivel de confianza política entre los dos países.



El primer ministro Pham Minh Chinh enfatizó la importancia de fortalecer la conectividad entre las dos economías, especialmente en infraestructura estratégica de transporte, energía y logística. Solicitó una coordinación efectiva para resolver adecuadamente las dificultades, apoyar y promover la implementación de grandes proyectos de inversión, y mantener el diálogo entre las empresas vietnamitas y las autoridades laosianas.



El secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, acordó promover vigorosamente la conexión económica, incluyendo proyectos estratégicos como la autopista Hanoi-Vientián, el proyecto de almacenamiento de petróleo y la línea de transmisión eléctrica del Norte de Laos a Vietnam. Valoró positivamente la expansión del uso de las monedas nacionales en los pagos bilaterales.



El primer ministro vietnamita reafirmó que su Gobierno continuará alentando y facilitando las inversiones efectivas y sostenibles de las empresas vietnamitas en Laos. Propuso intensificar la coordinación para resolver obstáculos, crear un entorno favorable para el comercio bilateral, especialmente el comercio fronterizo, con el objetivo de elevar el volumen comercial a entre cinco y 10 mil millones de USD en el futuro próximo.



Ambas partes acordaron continuar fortaleciendo la estrecha cooperación en defensa y seguridad, manteniendo la estabilidad política y el orden social, y asegurando la seguridad en la zona fronteriza. También concordaron en intensificar la coordinación para combatir los delitos transnacionales, especialmente el narcotráfico, la trata de personas y la ciberdelincuencia.



Pham Minh Chinh y Thongloun Sisoulith intercambiaron además puntos de vista sobre temas regionales e internacionales de interés común. Subrayaron que, ante la continua complejidad del panorama internacional, ambas partes acordarán fortalecer la estrecha coordinación y el apoyo mutuo en los foros regionales e internacionales, contribuyendo así a promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo./.